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Humor
Goyo Jiménez trae a Vilagarcía su «America Forever»
El monologuista actuará el 27 de noviembre en el Auditorio
Vilagarcía
Goyo Jiménez regresará a Vilagarcía el próximo 27 de noviembre con «America Forever: The final refrito», un nuevo espectáculo de su conocida serie de humor sobre Estados Unidos. El monologuista albaceteño llevará al Auditorio Municipal, a partir de las 20:30 horas, una recopilación de los mejores momentos de la trilogía «Aiguantulivinamérica», con su particular mirada sobre los cambios sociales vividos en el país norteamericano.
Las entradas se ponen hoy a la venta en ataquilla.com, con precios de 28 euros para las zonas A y B y 26 euros para la zona C, más gastos de gestión. Si no se agotan antes, también podrán adquirirse el día de la función en la taquilla del Auditorio desde las 18:30 horas.
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