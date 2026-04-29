Goyo Jiménez trae a Vilagarcía su «America Forever»

Goyo Jiménez regresará a Vilagarcía el próximo 27 de noviembre con «America Forever: The final refrito», un nuevo espectáculo de su conocida serie de humor sobre Estados Unidos. El monologuista albaceteño llevará al Auditorio Municipal, a partir de las 20:30 horas, una recopilación de los mejores momentos de la trilogía «Aiguantulivinamérica», con su particular mirada sobre los cambios sociales vividos en el país norteamericano.

Las entradas se ponen hoy a la venta en ataquilla.com, con precios de 28 euros para las zonas A y B y 26 euros para la zona C, más gastos de gestión. Si no se agotan antes, también podrán adquirirse el día de la función en la taquilla del Auditorio desde las 18:30 horas.