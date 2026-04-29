Formalizan el contrato de obras para el nuevo cuartel de Cambados

La sociedad estatal Siepse formalizó el martes el contrato con la adjudicataria del nuevo cuartel de Cambados, Seranco. Ahora hay un plazo de un mes para la comprobación del acta de replanteo, un paso siempre previo a una obra, pero el Concello cambadés destaca que ha habido un adelanto con respecto a los plazos previstos, «esperamos que en la ejecución se sigan cumpliendo», añadió el alcalde, Samuel Lago.

Así las cosas, el inicio de las obras es inminente y permitirá contar al Instituto Armado con unas instalaciones adecuadas y modernas, que acogerán la Capitanía de O Salnés con una capacidad de más de un centenar de efectivos. Cabe recordar que el plazo de ejecución es 18 meses a contar desde que se firme el acta y la administración local confía en que, en esta ocasión, no haya los problemas del pasado y por los cuales, el Gobierno central incluso pidió disculpas. Con algo más de 9 millones de euros cumple una demanda histórica en la capital del albariño y también en la comarca a la vista del mal estado en que estaban los cuarteles principales, este y el de Vilagarcía.