Festivala celebra diez años de memoria, música y reivindicación

Festivala: mulleres creando celebrará el próximo 30 de mayo su décima edición con un espectáculo concebido para poner en valor la trayectoria de un proyecto que nació en 2016 como una propuesta lúdica, cultural y reivindicativa. O Soño de Lilith acaba de presentar el cartel definitivo de una cita que reunirá en Vilagarcía a artistas ya veteranas en el festival, como Sés, con creadoras del panorama gallego e internacional que pisarán por primera vez este escenario.

La organización recuerda que Festivala surgió con un objetivo claro: señalar la ausencia de mujeres en las programaciones de los festivales y abrir un espacio propio de visibilidad para el talento femenino. Diez años después, aquella primera edición se ha convertido en una referencia dentro de los festivales feministas del país, con una trayectoria que ha combinado nombres consolidados de la música gallega con propuestas emergentes que fueron creciendo en paralelo al propio evento.

La décima edición estará conducida por Tamara GR y mantendrá los ingredientes que han definido la personalidad de Festivala desde sus inicios: música, reivindicación, diversidad artística y celebración colectiva. Entre las caras conocidas destaca Sés, una de las artistas vinculadas a la historia del festival. A ella se sumarán las argentinas Chocolate Remix y Miss Bolivia, que aportarán una dimensión internacional al cartel, y A Pedreira, una veterana de la escena que se estrenará en esta cita.

El acento tradicional llegará de la mano de las vilaxoanesas As do xeito, mientras que el cierre corresponderá a Señora DJ, cuya primera actuación fue precisamente en Festivala. Para la organización, su recorrido simboliza «a la perfección» los objetivos de un proyecto pensado para abrir camino y generar oportunidades. Fuera del cartel musical, el espectáculo incorporará también las acrobacias de Amelie Trotet.

Noticias relacionadas

Desde O Soño de Lilith destacan que, una década después, las mujeres ocupan cada vez más espacio en el panorama musical gallego, explorando nuevos ritmos, innovando y ampliando «los límites de lo posible». En ese avance, Festivala reivindica su papel como altavoz, punto de encuentro y escenario necesario. Diez ediciones después, la cita celebra su historia mirando al futuro con la misma vocación con la que nació: seguir haciendo visible a las mujeres que crean.