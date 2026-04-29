Las farolas del vial del Puerto de Vilagarcía seguirán apagadas y al PP le parece una «burla»

El PP ha obtenido respuesta del Gobierno central sobre por qué las farolas del vial del Puerto de Vilagarcía no se han encendido nunca en los quince años que lleva funcionando esta arteria de comunicación y le parece una «burla» a la ciudadanía, explica su diputado Juan Andrés Bayón.

El también concejal vilagarciano recibió una escueta respuesta tras preguntar en marzo por este asunto en el Congreso. Únicamente se indica que las instalaciones de iluminación en este tramo de la N-640 «han sido apagadas de acuerdo con la normativa en vigor» y menciona la circular sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles de manera genérica.

Ni siquiera concreta un apartado, con lo cual, tras revisar el documento y teniendo en cuenta que las farolas están puestas, el popular concluye que se fundamenta «en criterios de eficiencia energética», lo cual le parece una «burla a los vecinos» de Vilagarcía primero y de otras localidades después, pues se trata de una carretera que ayuda a vertebrar las conexiones de O Salnés y Caldas.

«El Gobierno dice que España que está en el mejor momento de su historia económica, que vamos como un cohete, pero luego no podemos encender las farolas en las horas más oscuras del día en aras de mejorar la seguridad vial. Sobre todo en las rotondas de Santa Mariña y Baión, que registran una elevada afluencia de tráfico y en las que, lamentablemente, hubo y hay siniestralidad», declara Bayón.

Y es que el objetivo de su iniciativa era que se encendieran todas o por lo menos las que considera más necesarias: «No estamos pidiendo que se coloquen farolas, ya están instaladas», se queja.

Con todo, el diputado asegura que «respetamos el contenido de la orden» y, de hecho, le pide al Ministerio de Transportes que «como no tiene la intención de encenderlas, que valore su traslado a otros lugares donde realmente sean útiles porque es un despilfarro del dinero de todos los españoles mantenerlas sin uso y que aún por encima haya otras carreteras nacionales en las que no se colocan farolas por falta de presupuesto».

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Cabe recordar que las luminarias nunca se llegaron a encender y en su momento incluso se habló del robo de la instalación. No es la primera vez que se aborda esta cuestión y en anteriores argumentos, el Estado señalaba la inexistencia de obligación normativa de iluminar de manera artificial viales de esta configuración, lo cual hacía incomprensible el gasto en la infraestructura, aunque fuera una de las partidas menos relevantes de un gran proyecto de obra que precisó 54 millones de euros y que ha supuesto un alivio para el tráfico en la zona y, sobre todo, una mejora en lo relativo a transportes por carretera.