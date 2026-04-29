Delicias gastronómicas, tren turístico y mucho baloncesto en A Illa

El nuevo recurso turístico, el tren del que dispondrá el Concello de A Illa este verano, se estrenará este fin de semana en un acto privado organizado por el CB Dorna. El club ha alcanzado un acuerdo con la empresa del tren para que sirva de lanzadera desde el parking disuasorio de A Abilleira hasta el CEIP Torre-Illa. El objetivo, explicaban ayer desde el club es que los acompañantes de los 17 equipos que participan, junto con el CB Dorna, puedan estacionar y acercarse con comodidad al pabellón. Además, también realizará paseos alrededor de A Illa para jugadores y acompañantes, pero siempre con gente vinculada al torneo que organiza el club local de baloncesto.

La actividad organizada por el CB Dorna será el estreno del tren turístico en A Illa, aunque no será hasta más tarde cuando sirva para sustituir al servicio de autobuses circulares que se implantó el pasado verano y conectará el estacionamiento de O Bao con otros puntos del municipio, especialmente playas como Carreirón o Area da Secada. El tren permanece estos días estacionado a la entrada del municipio esperando para iniciar su actividad.

El evento que organiza el CB Dorna y que tendrá lugar el sábado, es el I Encontro Baby Básket, orientado hacia la categoría baby, de entre 6 y 8 años de edad, que contará con 18 equipos de trece clubs de toda Galicia, con escuadras llegadas desde puntos tan dispares como Ferrol, Coruña, A Estrada, Redondela y Vilagarcía. Los cálculos que realiza la organización es que, solo en jugadores y entrenadores, se moverán por A Illa unas 200 personas, a las que habría que sumar otras 600 como acompañantes. Todos los equipos jugarán un total de tres partidos desde las 9.00, hora en la que se abrirán las puertas del pabellón, hasta las 18.00 cuando se celebre el acto de clausura.

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Además de la parte deportiva, el club de A Illa tiene previsto celebrar varias iniciativas durante todo el día, que irán desde la animación hasta los juegos tradicionales o la música que pinchará un dj. En el entorno del pabellón del CEIP Torre-Illa se instalará una zona de merchandising y se celebrarán diferentes sorteos de productos aportados por las empresas patrocinadoras de la entidad. Otra de las cuestiones a destacar en esta jornada es que se habilitará una zona gastronómica similar a las fiestas que se organizan en verano con el objetivo de crear un ambiente festivo. Los platos estrella en esta zona gastronómica serán el churrasco, la paella o las filloas.