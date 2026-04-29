Comisiones y UGT alertan del repunte de bajas por salud mental

Los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores (UGT) celebran juntos el Primero de Mayo en Vilagarcía. Así, han convocado una manifestación conjunta para este viernes, que saldrá a las 12 del mediodía de la plaza de Ravella. Desde ahí, irán por Juan Carlos I hasta la Rúa do Río, y cruzarán por Padre Feijoo rumbo a la plaza de la Independencia para terminar, finalmente, de nuevo en Ravella.

Representantes de las dos centrales sindicales ofrecieron este jueves por la mañana una conferencia de prensa en la sede de Comisiones. Animan a los ciudadanos a acudir a los actos del 1 de mayo pues entienden que la clase trabajadora debe reclamar con fuerzas el fin del militarismo y mostrar su oposición al nuevo reglamento de bajas laborales que pretende impulsar la Xunta de Galicia.

Sobre esto, tanto Comisiones Obreras como UGT advierten de que no existe absentismo laboral, como asegura Rueda, y que si las bajas laborales se dilatan en el tiempo es debido a las propias carencias del sistema sanitario público, que impiden según ellos un tratamiento y una valoración rápida de los pacientes.

Además, los sindicatos advierten de que cada vez hay más bajas por salud mental, y que esto está provocado por la fuerte presión laboral que están sufriendo muchos trabajadores y por la falta de psicólogos y psiquiatras en la sanidad gallega.

Otro asunto sobre el que han llamado la atención tanto Comisiones Obreras como UGT es el de las altas cifras de siniestralidad laboral, con 735 muertos en accidente el año pasado en España, 45 de ellos en Galicia. «Es gente que fue a trabajar y que ya no volvió a su casa», advirtieron.

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Para estas dos centrales sindicales, es necesario manifestarse, «porque estamos en un momento en el que los empresarios están ganando más que nunca, y aún así no quieren ni subir los salarios ni rebajar la jornada laboral». Por eso, concluyen, «cuanto más seamos en la manifestación del 1 de mayo, mejor».