El colegio Filipenses lleva su Escola Azul a pie de playa

La arena de A Compostela se convirtió este miércoles en un aula abierta al mar. No hubo pupitres, pero sí aprendizaje. No hubo pizarra, pero sí pequeños restos de plástico escondidos entre la arena que sirvieron para explicar una de las grandes amenazas de los océanos. Allí, en plena actividad de recogida y sensibilización ambiental, el colegio Sagrada Familia Filipenses recibió la felicitación del Concello de Vilagarcía tras ser reconocido por la Unión Europea como Escola Azul, una distinción que certifica el compromiso del centro con los ecosistemas acuáticos.

El anuncio llegó durante una jornada en la que participaron 52 estudiantes y tres docentes, acompañados por el concejal de Turismo, Álvaro Carou. El edil quiso compartir con el alumnado una actividad que va mucho más allá de una simple limpieza de playa y destacó «la importancia del trabajo que estáis haciendo». El reconocimiento europeo premia esa continuidad: años de iniciativas en las que el colegio ha unido educación, servicio a la comunidad y defensa del entorno natural.

La certificación Blue School distingue a centros que incorporan a las aulas el conocimiento de los océanos, sus problemas y la necesidad de protegerlos. En el caso del Sagrada Familia, ese compromiso forma parte de un proyecto de aprendizaje y servicio desarrollado desde hace años con actividades como plantaciones de árboles, campañas de limpieza, visitas a Cortegada o salidas educativas por la ría.

La profesora Anabel Buceta explicó que la candidatura surgió tras una de esas experiencias en barco, cuando una participante vinculada a la Universidade de Vigo les animó a presentarse al programa Escolas Azuis. «Presentamos todas las actividades para ver si nos certificaban y hace quince días nos llegó la confirmación», señaló. La distinción, añadió, reconoce «lo que veníamos haciendo desde hace muchos años».

Un momento de la recogida de plásticos. / Noe Parga

La actividad de este miércoles ya estaba prevista dentro del trabajo de 1º de ESO sobre medio ambiente. Seis alumnos de 2º, que el curso pasado participaron en una acción similar, fueron los encargados de explicar a sus compañeros los perjuicios de los microplásticos. Lo hicieron en tres puntos de aprendizaje por los que fueron rotando los grupos. Hablaron de contaminación, de los años que tardan estos materiales en degradarse, de cómo pueden entrar en la cadena alimentaria de los peces y de la importancia de reducir el consumo y reciclar.

Después llegó el trabajo a pie de playa. Los estudiantes comprobaron cómo pequeños fragmentos de plástico se mezclan con la arena y se aplicaron en retirar todos los que pudieron encontrar. Buceta apuntó que este año había «mucha menos basura que otros años», una señal positiva, aunque insuficiente para bajar la guardia.

Carou agradeció la implicación del centro y subrayó el valor de una iniciativa que «no solo ayuda a mantener en mejor estado este ecosistema en el que se crían las mejores almejas del mundo, sino que además sirve de ejemplo para que todos nos impliquemos». El concejal incidió en que la experiencia tiene un efecto multiplicador: «Esta rapazada la comentará en casa, se la contará a sus amigos y familiares y contribuirá a concienciar a más gente».

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El Concello colabora con el colegio aportando infraestructuras, medios materiales y apoyo humano. Porque la lección, en Compostela, fue sencilla y poderosa: cuidar el mar empieza muchas veces mirando al suelo, recogiendo un pequeño plástico y entendiendo que el futuro también se educa desde la arena.