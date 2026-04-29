Cerámica y albariño maridan en Paco & Lola en una nueva experiencia de visitas gourmet con Galicia Calidade

Las firmas Tejas Verea y Paco&Lola presentan una experiencia que une vino gastronomía y tradición industrial gallega. Lo harán con la iniciativa «Vivir Galicia desde dentro, vivir Galicia Galidade», que inaugurarán el martes día 5 de mayo a partir de las 11.00 horas en las dependencias de la cooperativa meañea.

Se promueve de mano de dos sellos de calado en el tejido gallego. Uno, Tejas Verea que, afincado en A Coruña, tiene más de 50 años en sector de la fabricación de teja de calidad de Galicia. Impulsado en 1967 por Luis Verea Taboada, es una firma que factura más de 10 millones de euros y que emplea a 60 trabajadores. Y, de otra, el sello cooperativo Paco&Lola que aúna a 430 viticultores arousanos, con un total con 220 hectáreas de viñedo, repartidas en más de 2.000 parcela y con gran proyección nacional e internacional de sus vinos.

Lo que se presentará el martes será una experiencia enoturística innovadora. Durante la jornada se pondrá en marcha la que será primera visita gourmet de esta iniciativa, que combina el recorrido por la bodega con una cata de vinos y el maridaje con productos certificados por Galicia Calidade de distintos sectores, como la gastronomía y la industria cerámica.

La visita comentará a las 11 de la mañana por bodega, seguida de una cata comentada de vinos de la cooperativa afincada en Meaño más productos de Galicia Calidade, con participación de Tejas Verea, Queixería Barral,Torre de Núñez y Real Conservera Española

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Una forma, explica la firma Paco&Lola, que servirá para conectar «vino y la tradición cerámica del Salnés, una comarca históricamente vinculada a las telleiras, donde la arcilla y la vid forman parte de un mismo paisaje cultural».