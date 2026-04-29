Bicicletas, relojes y hasta una estrujadora: Valga le da valor a la basura

El programa «Fai que Valga» sigue haciendo honor a su nombre y en estos días ha puesto a disposición de los interesantes objetos que sus dueños originales consideraron basura en su momento. Bicicletas, juguetes, un árbol de navidad, muebles, un deshumidificador, elementos decorativos y hasta una estrujadora esperan una nueva oportunidad en las dependencias del punto limpio valgués.

Este llamativo servicio puesto en marcha por el Concello, y que también se está aplicando en otras localidades, busca fomentar la reparación y la reutilización, reduciendo el desperdicio y por tanto el coste ambiental y económico de la gestión y destrucción o reciclaje de determinados objetos.

Así, todos los lunes, a partir de las 15.00 horas, la técnico del departamento está en las dependencias construidas recientemente en el punto limpio para ayudar a los vecinos en la gestión de sus residuos, además de recoger de manera gratuita todo lo que tenga cabida en «Fai que Valga».

Los responsables municipales recuerdan que para el buen funcionamiento del programa se han establecido unas normas básicas como que no se reserva ningún objeto, es necesario acudir a recogerlos personalmente; sólo se puede retirar un artículo por persona y día y en caso de que varias personas quieran el mismo, se hará un sorteo.

Además, esta mercancía que un día se convirtió en un estorbo para alguien y que ha sido reacondicionada está disponible no solo para vecinos de la localidad, cualquiera puede consultar lo que ofrece en sus redes sociales o ir directamente al punto limpio en el horario habilitado y llevarse lo que haya ido a buscar. No obstante, en el caso de querer depositar, el servicio gratuito sí está dirigido únicamente a los ciudadanos empadronados en Valga.

Noticias relacionadas

Además de lo comentado, un elevador para bebé, una trona portátil, relojes de diferentes modelos, una cama elástica pequeña, lámparas y un juego de café completan el stock actual.