El árbol que une a estudiantes alemanes, belgas y de O Grove echa nuevas raíces

El IES Monte da Vila acaba de ser escenario de un nuevo intercambio de estudiantes con el programa Erasmus+. Así, la huella que están dejando estas experiencias en tierra meca no deja de crecer como parte del proyecto de árboles simbólicos que, en esta ocasión, ha dejado una nueva raíz para el roble europeo plantado hace un año en el monte central Joaquín Álvarez Corbacho y que, cabe recordar, simboliza estas alianzas educativas entre alemanes, belgas y gallegos.

En esta ocasión, fue de la mano de 22 alumnos del curso avanzado de Arte de la Laborschule Bielefeld, de la misma ciudad alemana. Sus profesores explican que durante su estancia trabajaron la relación entre la memoria, la identidad y el futuro y como punto de partida tuvieron este lugar conmemorativo de A Illa da Toxa, el cual simboliza la conexión y la diversidad.

Los docentes detallaron que las ideas se desarrollaron previamente en su país y una vez en tierras gallegas las pusieron en práctica con sus compañeros gallegos para ampliar este proyecto, construyendo un banco de mosaicos y una nueva raíz simbólica de este mismo material para añadir al árbol, aunque también aprovecharon para restaurar otras existentes.

Además, realizaron una obra colectiva junto al alumnado del Monte da Vila de tal manera que una parte permanecerá en O Grove y la otra ha viajado a Alemania como recuerdo de la experiencia.

El árbol de A Toxa tras su intervención. / FdV

«Más allá de los resultados materiales, lo más valioso fue el proceso compartido: el intercambio de ideas, la cooperación y el encuentro entre jóvenes de diferentes contextos. Durante estos días surgieron amistades y vínculos especiales, lo que hizo que la despedida fuera especialmente emotiva. Regresamos a casa con mucho más que un proyecto terminado: experiencias, recuerdos y nuevas conexiones», explicaron desde Laborschule Bielefeld. Según el centro arousano, es la escuela experimental y de reforma más prestigiosa de Alemania.

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No faltaron los agradecimientos de ambas partes a este programa y a nombres propios como el profesor Christian Schweihofen, que se ha convertido en un garante de estas experiencias de intercambio.