Vilagarcía reunirá 55 Maios en la Praza da II República

Vilagarcía volverá a honrar este viernes, 1 de mayo, una de las tradiciones populares más arraigadas de Galicia con la celebración de la Festa dos Maios. La Praza da II República acogerá durante toda la jornada la exposición de los 55 trabajos florales inscritos en el certamen organizado por la Concellería de Cultura, una cita que este año contará con 25 participantes, de los que 14 concurren de forma individual y 11 lo hacen como colectivos.

La muestra abrirá al público a las 11.15 horas y podrá visitarse hasta las 20.30. En caso de lluvia, la programación se trasladará a la Praza da Peixería, manteniendo los mismos horarios. Entre las cinco modalidades existentes, las composiciones más numerosas serán las de tipo caja, con 15 trabajos, seguidas de los maios cónicos y artísticos, con 14 en cada categoría. La exposición se completará con 7 cruces y 5 barcos.

Uno de los momentos centrales de la jornada llegará a partir de las 11.30 horas, con la interpretación de las coplas elaboradas por los propios grupos. Buena parte de las formaciones proceden de comunidades educativas, entre ellas los colegios Rosalía de Castro y Rubiáns, así como las ANPAs Doctor Fleming, Xunqueira, Alonga, Escardia, San Martiño y la del Centro de Educación Especial.

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También pasarán por el escenario la asociación sociocultural y recreativa Contra Vento e Marea, de A Laxe, los usuarios de la Residencia Divina Pastora y O Coro das Maias. La Festa dos Maios de Vilagarcía mantiene su carácter no competitivo, por lo que todos los participantes recibirán una rosca y una aportación económica que oscilará entre los 30 y los 150 euros, en función del número de integrantes, la modalidad presentada y la aportación de coplas.