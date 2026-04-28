Valga propone al Padre Isorna para las Letras Galegas

El Concello de Valga iniciará los trámites para solicitar, ante la Real Academia Galega, que una de las próximas ediciones del Día das Letras Galegas se dedique al Padre Isorna, toda vez que el pasado domingo se cumplieron 10 años de su fallecimiento.

Esta es una de las condiciones imprescindibles para que un autor pueda recibir este reconocimiento, por lo que el alcalde, José María Bello Maneiro, destaca que «ya no hay ningún obstáculo para que el Padre Isorna se convierta en el segundo valgués, después de Xesús Ferro Couselo, en ser homenajeado en el Día das Letras Galegas. La relevancia de su obra y su trabajo en defensa de la lengua gallega están fuera de toda duda», declaró.

Bello Maneiro señala que la figura del Padre Isorna trasciende el ámbito literario. Su obra periodística fue también fecunda pero, principalmente, destacó en el campo religioso y espiritual. Fue conocido como «el cura galeguista» por su condición de precursor del uso del gallego en la liturgia, oficiando durante más de veinte años las misas emitidas por la Televisión de Galicia. Nacido en Barcia en el año 1921, José Manuel Isorna Ferreirós realizó el noviciado en Santiago y después de completar su formación filosófica y teológica fue ordenado sacerdote en mayo de 1947. Ocupó diversos cargos de relevancia dentro de la Orden Franciscana, desempeñando una intensa actividad como comunicador en prensa y televisión. Asumió también la delegación de medios de comunicación del Arzobispado de Santiago.

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El Ayuntamiento también recordó que fue miembro correspondiente de la Real Academia Galega y el 17 de mayo de 1997 recibió el título de Hijo Predilecto de Valga. En el año 2009, el franciscano donó al Ayuntamiento su biblioteca privada, integrada por unos 15.000 volúmenes: trabajos de teología y filosofía, literatura histórica, libros de poesía y arte, bibliografías, publicaciones propias, enciclopedias, diccionarios, mapas y diverso material audiovisual, que pasaron a formar parte del patrimonio público valgués y que permitieron abrir en 2011 en el auditorio municipal la primera biblioteca pública de teología de Galicia. «Claro está que el Padre Isorna mantuvo durante toda su vida un fuerte compromiso con Valga, con Galicia y con la cultura y lengua gallegas y creemos el reconocimiento debe estar a la altura», concluye el alcalde.