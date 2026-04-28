Valga y Meaño son los concellos de Arousa que más gastan en servicios sociales

Valga, Meaño, Catoira y O Grove son, por este orden, los municipios de O Salnés y Ullán con mayor gasto social por habitante, según los datos contenidos en el último informe del Consello de Contas, que recoge las liquidaciones económicas de las administraciones locales de 2024. En estas partidas se incluyen, por ejemplo, las partidas destinadas al mantenimiento de los equipos de servicios sociales, la participación municipal en las ayudas a la dependencia o las aportaciones que se realizan en condiciones especiales en las que existe riesgo de exclusión social.

En 2024, el gasto social medio en los municipios españoles fue de algo más de 106 euros por habitante. En el caso de Galicia, en 2023 esa cifra se había elevado hasta los 206 euros por persona. Según los datos recogidos en el informe del Consello de Contas, entregado la semana pasada en el Parlamento, únicamente supera esa última cifra el Ayuntamiento de Valga, con un gasto social medio por vecino de 226,24 euros.

Sin llegar a la media gallega, pero en todo caso muy por encima de la mayoría de los municipios de O Salnés, se encuentra el de Meaño, con una inversión social en 2024 de casi 171 euros por persona. La de Catoira ascendió a 164 euros, y la de O Grove, se situó en poco más de 156 euros.

Hay que tener en cuenta que, por lo general, el gasto medio social por habitante suele ser mayor en las poblaciones pequeñas o medianas (de menos de 10.000 habitantes) y situadas en entornos predominantemente rurales, puesto que a menudo deben hacer frente a más gastos debido a la dispersión poblacional y porque, además, el coste económico de mantener los servicios básicos y el personal que los sustenta se divide entre menos habitantes.

Los que menos gastan

Los municipios que más gasto social por vecino realizan son Valga, Meaño, Catoira y O Grove. En el lado opuesto, los que declararon las cifras más modestas en sus liquidaciones contables de 2024 fueron Pontecesures, A Illa, Vilanova de Arousa y Cambados.

En el caso de Pontecesures, el gasto social medio por vecino fue ese año de poco más de 79 euros; en A Illa, de 82,62; en Vilanova, de 87,82; y en Cambados, de 87,89 euros por persona.

Los otros cuatro municipios de O Salnés y Ullán superan la barrera de los 100 euros por habitante. En Vilagarcía, por ejemplo, el gasto social fue de 102,28 euros por vecino empadronado. En el municipio de Sanxenxo, ascendió a 110,07 euros. En Meis, fue de algo más de 117 euros. Y, finalmente, el Concello de Ribadumia declaró una inversión por vecino de 141 euros. El análisis del Consello de Contas también analiza la variación del presupuesto de 2024 con respecto al año anterior.

Así, los que más incrementaron la inversión en 2024 fueron Sanxenxo (un 37 por ciento más) y A Illa (un 263 por ciento más), mientras que los que más la redujeron fueron Cambados (un 19 por ciento menos), y Ribadumia (un 10,5 por ciento menos).

Hay que tener en cuenta que los servicios sociales consumen una gran cantidad de recursos económicos para las arcas municipales, a pesar de que no se trata de una competencia municipal. Estos gastos, además, se han incrementado muy significativamente en los últimos años, debido a factores como el progresivo envejecimiento de la población, el aumento general del coste de la vida, la creciente inmigración o la fuerte subida de los precios en servicios como el de ayuda en el hogar.

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De hecho, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia alcanzaron el año pasado un acuerdo que fue saludado con gran satisfacción por los alcaldes, pues la Xunta se comprometió a incrementar su aportación a la ayuda en el hogar, aliviando así un poco esta pesada losa para las arcas locales, algo que empezará a notarse a partir de este 2026.