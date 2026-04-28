Somos Ribadumia propone ayudas para que los vecinos limpien sus terrenos y prevengan incendios

Somos Ribadumia llevará a pleno una moción para crear un plan de apoyo a los vecinos en el cumplimiento de la obligación de mantener sus terrenos limpios y con franjas de seguridad para prevenir incendios. Plantea que esté dotado con una línea de ayudas dirigidas a, entre otras cosas, apoyar la reforestación, incentivando la sustitución de especies pirófitas por autoctónas, más resilientes al fuego, así como para eliminar las primeras, además de ofrecer asesoramiento y establecer convenios con la Xunta para optimizar recursos en este sentido.

El concejal Sergio Soutelo solicita que para elaborarlo se constituya una mesa técnica en la que participen todos los partidos de la Corporación. Asimismo, justifica la idoneidad de la medida en que el cumplimiento de estas obligaciones «supone en muchos casos una gran carga económica». También menciona que otros municipios como Sanxenxo han tomado medidas similares.