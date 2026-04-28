Granizada y tromba de agua en O Salnés: anegamientos y el rescate de dos conductores en Ribadumia

La granizada y la tromba de agua caídas esta tarde en Arousa obligaron a rescatar a dos conductores en Ribadumia que, en cuestión de segundos, se vieron atrapados en una inundación de la carretera provincial, cerca del pazo de Barrantes.

Protección Civil sacó los vehículos con un gancho y no se produjeron daños personales, pero ambos turismos quedaron bastante afectados. Según los efectivos, a uno de ellos le llegaba el agua hasta la palanca de cambios.

Sucedió hace un par de horas y todo fue muy rápido. En primer lugar se registró una importante granizada y después una tromba de agua que dejó ríos en las calles del centro de Barrantes. De hecho, el municipio de Ribadumia y algunas partes de Cambados, como en Castrelo, fue donde se registró el mayor número de incidencias.

Según las primeras estimaciones, en algunos puntos pudieron llegar a caer 43 litros por segundo, tal y como barajan a estas horas los servicios de emergencias.

En la villa ribadumiense estaban a la espera de la llegada de los operarios de la Diputación de Pontevedra para limpiar el barro que quedó tras retirarse el agua, una operación en la que intervino Protección Civil de este municipio.

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Una vez pasado el susto para algunos, la preocupación se traslada ahora a los viticultores, pues el granizo ha llegado en un mal momento y puede llegar a comprometer la cosecha de uva en algunos puntos. Algunos testigos de la granizada indicaban que eran piedras de considerables dimensiones, así que mañana será momento de evaluar daños.