La rehabilitación del cruceiro de A Lomba, en Meis, trae sorpresas

Los trabajos de rehabilitación del cruceiro de A Lomba, en Meis, han dejado al descubierto dos peldaños del conjunto que estaban enterrados bajo el asfalto. La alcaldesa, Marta Giráldez, calcula que esto se produjo hace décadas y explica que la intención del Concello es recuperarlos.

Así las cosas, esto les obliga a cambiar de planes en el proyecto. Según la regidora, van a pedir permiso a la Dirección Xeral de Patrimonio para levantar todo el cruceiro y colocarlo luego de forma que «pueda lucir con todos los pasos, como era originalmente».

Estos aparecieron a las dos horas de empezar las obras que ahora sufrirán una demora, como reconoce Giráldez: «Más lentitud en la ejecución, más trámites burocráticos y más costosa la rehabilitación, seguro, pero con la tranquilidad de hacer las cosas bien recuperando nuestro patrimonio».

Cabe recordar que el Ayuntamiento cuenta con una ayuda del GDR O Salnés-Ulla-Umia de casi 8.000 euros para ejecutar este proyecto, que fue adjudicado a la empresa A Citania y tiene un coste de unos 10.000 euros.

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Este cruceiro sufrió en los últimos años varios golpes importantes y el objetivo de la actuación no es solo que vuelva a lucir como anteriormente, sino también realizar una serie de obras que sirvan para proteger este elemento patrimonial. Así, entre otras cosas, se preveía recolocar la base, protegerlo de manera adecuada y colocar un bordillo de adoquín que sirva para protegerlo de posibles nuevos impactos.