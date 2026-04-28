Ravella aprueba en el primer trimestre la creación de más de 60 viviendas nuevas

La Xerencia de Urbanismo del Concello de Vilagarcía de Arousa aprobó, entre los meses de febrero y marzo, proyectos que se traducirán en la creación de más de 60 viviendas en el municipio. Entre los proyectos que han recibido el visto bueno de la administración municipal se encuentran dos edificios residenciales, situados en las calles San Roque y Santa Lucía (este último, en las inmediaciones del colegio de A Escardia); dos solicitudes de reforma de bajos comerciales para darles uso habitacional; y una decena de proyectos de viviendas unifamiliares, la mayoría de ellas en el rural.

La construcción de obra nueva se ha reactivado de forma importante en Vilagarcía en los dos últimos años, y la tendencia parece mantenerse en este arranque de 2026. Así, en la Xerencia de Urbanismo del 5 de febrero, se dio la conformidad al proyecto de ejecución para un inmueble de cuatro plantas y bajo cubierta que se va a levantar entre los números 24 y 26 de la calle San Roque, y que albergará 20 pisos.

En esa misma reunión, la Xerencia informó favorablemente la solicitud para la construcción de un edificio de 26 viviendas en Santa Lucía, junto al colegio de A Escardia. El plazo de ejecución es de tres años, y el presupuesto básico de ejecución ronda los dos millones de euros. Durante un tiempo, esta parcela se estuvo utilizando como aparcamiento público gratuito, aunque ya hace unos meses que la propiedad colocó un cartel advirtiendo de que ya se permitía más tiempo el estacionamiento.

En estos primeros meses del año se confirma también el creciente interés por la reforma de bajos comerciales para convertirlos en viviendas, y la Xerencia aprobó dos proyectos entre febrero y marzo: uno, en el número 2 de la calle A Coca, que se traducirá en la creación de cinco pisos; y otro en el número 113 de Rosalía de Castro, que supondrá la creación de dos viviendas.

En su momento, la organización de autónomos UPTA anunció que iba a llevar a cabo una campaña con los ayuntamientos para tratarlos de convencer de que frenasen este tipo de rehabilitaciones, al considerar que encarecerán todavía más los bajos comerciales, y de que eso perjudicará a este sector económico.

Finalmente, la Xerencia de Urbanismo aprobó también una decena de proyectos de casas unifamiliares en varios puntos del rural, entre ellos en las parroquias de Cornazo, Rubiáns o Sobrán.

Envases do Salnés y Bata

La Xerencia de Urbanismo de Vilagarcía también ha aprobado la comunicación del cambio de titularidad de la licencia de apertura otorgada en su día a Talleres Castelo, una empresa que se dedicaba a la fabricación de maquinaria para la industria conservera desde 1960. La firma cesó su actividad en la nave que tenía en la calle Valle Inclán a finales de 2024, y ahora será ocupada por otra empresa arousana, Envases do Salnés.

Visita de Javier Tourís, ayer a Bata. | FDV

Aprobó igualmente de forma definitiva el proyecto de urbanización de una nueva calle que comunicará San Cibrán con la avenida de Cambados, y dio el visto bueno a la solicitud de la asociación Autismo Bata para la creación de un alojamiento tutelado en Rodrigo de Mendoza. Precisamente, el diputado provincial Javier Tourís visitó ayer las instalaciones de la asociación, pues la Diputación concedió una ayuda económica al colectivo para la reforma del local. En concreto, Autismo Bata recibió 10.000 euros para financiar la primera fase de la rehabilitación del inmueble con el objetivo de crear una vivienda tutelada y adaptada para personas con autismo o discapacidad intelectual. Bata ya había recibido otros 8.350 euros en 2024 en el marco de la primera edición del plan Máis Inclusiva, con el que la Diputación colabora precisamente con colectivos sociales.

Noticias relacionadas

Obras menores

En la Xerencia de Urbanismo se aprueban decenas de obras, la mayoría menores. Las más habituales son la impermeabilización o mejora de la eficiencia energética de fachadas o cubiertas (hubo subvenciones europeas para este fin), el cambio de carpinterías exteriores, la reforma de cocinas o baños y, en los últimos meses, las obras de instalaciones fotovoltaicas para consumo propio. En este arranque de año también se aprobaron varias solicitudes de la compañía UFD para obras eléctricas.