Política local
El PSOE de Catoira denuncia que el Concello recibió más de 8.200 euros en sanciones por desatender vertidos y no analizar el agua
Acusa al gobierno de «negligencia administrativa»
R. A.
El PSOE de Catoira acusa al Concelllo de haber recibido en 2025 más de 8.200 euros en sanciones de Augas de Galicia y la Consellería de Sanidade. No obstante, le parece más grave que fuera por «desatender requerimientos en materia de vertidos y por no realizar las analíticas obligatorias del agua potable» y destaca «especialmente» que la calidad de las 40 fuentes públicas «no está contrastada desde hace tres años, desde la llegada de Xoán Castaño», cargó el grupo contra el alcalde. Considera que esto es una «muestra de dejadez e irresponsabilidad que comprometió directamente la seguridad de la población» y también reprocha que, en este contexto que denuncia, pida colaboración vecinal para evitar averías en la EDAR.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa
- Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
- En venta el mítico «Chapeliño», único catamarán de pesca de Galicia
- Herido grave un hombre de 77 años al ser arrollado por su propio tractor en Vilagarcía
- Rescatan a una menor que se cayó al río de O Con, en Vilagarcía
- Hijos de la emigración china: más allá del bazar
- Muere Rosina Abellás, colaboradora de Núñez Feijóo y Alfonso Rueda