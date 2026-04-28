El PSOE de Catoira denuncia que el Concello recibió más de 8.200 euros en sanciones por desatender vertidos y no analizar el agua

El PSOE de Catoira acusa al Concelllo de haber recibido en 2025 más de 8.200 euros en sanciones de Augas de Galicia y la Consellería de Sanidade. No obstante, le parece más grave que fuera por «desatender requerimientos en materia de vertidos y por no realizar las analíticas obligatorias del agua potable» y destaca «especialmente» que la calidad de las 40 fuentes públicas «no está contrastada desde hace tres años, desde la llegada de Xoán Castaño», cargó el grupo contra el alcalde. Considera que esto es una «muestra de dejadez e irresponsabilidad que comprometió directamente la seguridad de la población» y también reprocha que, en este contexto que denuncia, pida colaboración vecinal para evitar averías en la EDAR.