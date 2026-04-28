Pecios en Arousa: la propuesta turística que se sumerge en las entrañas de la ría

Los fondos de la ría de Arousa esconden una riqueza natural espectacular, que sirve para garantizar la economía de la comarca a través del marisqueo o de la pesca de bajura, pero que también suma otras posibilidades. Una de esas posibilidades es el turismo de submarinismo, el que permite descubrir toda esa riqueza que oculta el agua del mar en el interior de la ría visitando, sobre todo, los pecios que se encuentran hundidos en la ría, en cuyos restos, se concentra una parte importante de esa riqueza.

Lo sabe muy bien Ángel Romero, propietario de Náutica Medusa, una de las empresas especializadas en este tipo de turismo y que incluye paquetes para poder descubrir esos restos. Explica Romero que la mayor parte de los pecios que se pueden encontrar en la ría de Arousa suelen ser pequeñas lanchas o antiguos bateeiros, la mayor parte de madera, que acaban desapareciendo por efectos del agua salada, pero que todavía se conservan cuatro embarcaciones de cierto porte, como son el «Aries», el «Alejandro», el "Tina Hosted» y restos de una de las grandes tragedias que ocurrió en la ría de Arousa, el «Santa Isabel».

Romero explica que los pecios «no tardan mucho en convertirse en lugares de refugio de diferentes especies, sobre todo de crustáceos, una situación que se acentúa si se encuentra en una zona arenosa, donde se convierten ven el único lugar donde pueden esconderse». Acceder a las embarcaciones que se encuentran en la ría de Arousa va por niveles de dificultad, ya que a algunos de esos barcos se puede acceder siendo principiante, mientras que otros son para buceadores avanzados. Además, también permite acceder a ellos prácticamente durante todo el año al encontrarse al abrigo interior de la ría, algo que no ocurre con los pecios que hay en la costa Atlántica.

El "Tina Hosted" se hundió en las proximidades de O Xufre durante la pandemia. / Náutica Medusa

El más reciente de todos ellos es el «Tina Hosted» una embarcación de recreo, con pabellón danés, que se hundió en las inmediaciones del muelle de O Xufre hace unos años. La embarcación todavía se mantiene pero, al estar construida en madera, su destino es acabar desapareciendo en un breve espacio de tiempo, pero que todavía se puede observar al encontrarse a poca profundidad.

El «Aries» es quizás uno de los pecios que mejor se conserva en la ría de Arousa. Se encuentra cerca de la isla de Rúa y cuenta con diferentes puntos por los que se puede acceder al interior. Se trata de un carguero de casi 50 metros de eslora que se hundió en 1977 y su estado de conservación es bueno. Descansa sobre su quilla en un fondo de arena con una profundidad máxima de 21 metros. La inmersión ofrece la posibilidad de observar en su interior el salón, la cocina y hasta un a bañera, «se trata de un barco al que pueden acceder todos los niveles de buceo, ya que la profundidad oscila entre los 13 y los 21 metros; se encuentra en el medio de un banco de arena y hay peces, crustáceos, bogavantes, e incluso, se cría vieira en su interior porque no pasan los rastros», explica Romero. Es quizás el barco que más vienen a visitar los buceadores.

El «Aries» es el pecio más visitado por los submarinistas en la ría de Arousa. / Náutica Medusa

A más profundidad se encuentra otro carguero, el «Alejandro», situado cerca de la isla de Sálvora a unos 40 metros en una zona de fango. Se trata de un barco carbonero de 50 metros de eslora que sufrió daños en el casco al chocar con piedras en la zona de Sálvora, hundiéndose mientras era trasladado a un astillero en 1958.

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Otro de los pecios que también se visita en las inmediaciones de Sálvora es el «Santa Isabel», el naufragio más trágico ocurrido en la ría de Arousa. Del barco tan solo quedan chapas de unos 10 o 15 metros cuadrados y algunas estructuras con sus ojos de buey porque la gran mayoría acabó totalmente destruido por los envites del mar, a lo que se suma que una parte importante acabó siendo desguazado durante la Guerra Civil. Romero entiende que toda esta riqueza puede convertirse en una propuesta turística muy atractiva para la comarca de O Salnés.