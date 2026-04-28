Mejoras en viales provinciales de Vilanova por 1,1 millones

La Diputación de Pontevedra está ejecutando obras en dos viales provinciales de Vilanova por valor de 1,1 millones de euros. Las actuaciones en cuestión se desarrollan en la EP-9701 Baión András y en la EP-9702 As Sinas Vilanova, dos actuaciones cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial y, en especial, de los peatones. Ambas obras fueron visitadas por varios diputados provinciales y por el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán.

En el caso de la carretera de Baión, la actuación abarca los primeros 560 metros de carretera. En estos momentos se están realizando trabajos de movimientos de tierras y de colocación de las redes subterráneas y, próximamente, comenzarán a ejecutarse los muros de contención para el ensanche de la plataforma. Se trata de una carretera con un elevado tránsito de personas, donde era necesario acometer una mejora de la movilidad peatonal. También se va a ejecutar una zona de convivencia de preferencia peatonal a la altura del centro de salud.

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En lo que respecta a As Sinas, se ha mejorado el drenaje en dos fases. En la primera se demolió la acera, instalando una nueva de hormigón y se sustituyeron las pilastras de la barandilla para proteger a los peatones de posibles caídas. En la segunda, se ejecutaron cunetas de seguridad para mejorar el drenaje y generar espacios adicionales.