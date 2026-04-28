Un recurso obliga al Concello de Meis a anular una oposición

El Concello de Meis ha anulado el concurso oposición para la cobertura de una plaza de administrativo tras admitir un recurso de reposición interpuesto contra la convocatoria y las bases. Ahora la administración local devolverá el proceso al momento anterior a la aprobación de la convocatoria y tramitará una nueva que «se ajuste plenamente a las exigencias legales en materia de selección de personal público».

Un particular recurrió el proceso tal y como estaba formulado y la Alcaldía admitió su recurso «al apreciarse la concurrencia de los motivos alegados».

El concurso oposición y sus requisitos fueron aprobados a finales del año pasado y se trata de una plaza contemplada en la Oferta de Emprego Público de 2023. En concreto, para la cobertura de un puesto de administración general, en la subescala administrativa, grupo C, subgrupo C1 (funcionario de carrera, concurso oposición). El proceso también tenía el objetivo de crear una lista de reserva para poder cubrir posibles ausencias o bajas.

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Contra la resolución que reinicia el proceso aún se puede interponer recurso ante los tribunales, un contencioso-administrativo. Para esto se establece un plazo de dos meses a contar desde la publicación de la anulación de la convocatoria en el BOP de Pontevedra, es decir, desde ayer.