Música electrónica, orquestas y solidaridad llenan este fin de semana la parroquia de Castrelo, en Cambados

Castrelo se llena este fin de semana de actividad con la celebración de las fiestas patronales de esta parroquia cambadesa y la Andaina Solidaria de As Saíñas, dedicada nuevamente a la asociación Amicos y que, como es habitual, contará con una madrina muy especial: la tiktoker creadora de contenido Paula Currás.

El programa festivo lleva meses cerrado y será el último organizado por la directiva fundadora de Aires Novos de Castrelo, que sigue buscando relevo para mantener vivo el legado de una comisión nacida hace cuatro años y que desde entonces no ha dejado de organizar iniciativas y actividades devolviéndole el esplendor a las celebraciones de la parroquia.

De hecho, quien coja el relevo tiene todo el año prácticamente preparado, con lo cual será una transición bastante sencilla y los miembros del equipo presidido por Nicolás Meaño se prestan a ayudar en segunda línea para lo que sea preciso.

La despedida será a lo grande con un programa que arranca este jueves con el Adro Fest de música electrónica en el que actuarán Rokiño, Paco Vulkano, JJ Compota y André Melón y en una edición en la que incluso habrá foodtrucks.

No faltarán los actos litúrgicos en honor a Santa Cruz y San Antonio. La música del viernes será con América de Vigo y la Banda de Ayer; el sábado con Los Players y Capitol; el domingo actuará París de Noia y otro de los orgullos de la parroquia, la Banda de Música de Castrelo, y el lunes será el momento de Panorama, con una actuación cubierta por la empresa Hierros Santa Cruz, que quiere celebrar su 50 aniversario con sus vecinos.

En cuanto a la iniciativa solidaria de las Mulleres Rurais As Saíñas, se trata de la décima edición. Como siempre, la salida y llegada será en el campo de fútbol de Beiramar, donde no faltarán actividades de acceso libre y gratuito como hinchables, sorteos, exhibiciones de zumba con Montse Pinto y «mucho más».

El recorrido por la costa cambadesa es fácil, pensado para todos los públicos, y la pretensión es visibilizar la labor de Amicos y recaudar fondos para su actividad. Se podrá colaborar mediante las huchas solidarias y otras iniciativas.

Noticias relacionadas

Es posible inscribirse el mismo día y habrá avituallamiento y dorsales para varios cientos de personas, pues siempre es una cita multitudinaria en la que también colabora el Concello de Cambados, así como empresas y casas comerciales para su organización.