Fiestas
Música electrónica, orquestas y solidaridad llenan este fin de semana la parroquia de Castrelo, en Cambados
As Saíñas prepara varios cientos de dorsales para su andaina en favor de Amicos y las patronales contará con Panorama y otras actuaciones del jueves al lunes
Castrelo se llena este fin de semana de actividad con la celebración de las fiestas patronales de esta parroquia cambadesa y la Andaina Solidaria de As Saíñas, dedicada nuevamente a la asociación Amicos y que, como es habitual, contará con una madrina muy especial: la tiktoker creadora de contenido Paula Currás.
El programa festivo lleva meses cerrado y será el último organizado por la directiva fundadora de Aires Novos de Castrelo, que sigue buscando relevo para mantener vivo el legado de una comisión nacida hace cuatro años y que desde entonces no ha dejado de organizar iniciativas y actividades devolviéndole el esplendor a las celebraciones de la parroquia.
De hecho, quien coja el relevo tiene todo el año prácticamente preparado, con lo cual será una transición bastante sencilla y los miembros del equipo presidido por Nicolás Meaño se prestan a ayudar en segunda línea para lo que sea preciso.
La despedida será a lo grande con un programa que arranca este jueves con el Adro Fest de música electrónica en el que actuarán Rokiño, Paco Vulkano, JJ Compota y André Melón y en una edición en la que incluso habrá foodtrucks.
No faltarán los actos litúrgicos en honor a Santa Cruz y San Antonio. La música del viernes será con América de Vigo y la Banda de Ayer; el sábado con Los Players y Capitol; el domingo actuará París de Noia y otro de los orgullos de la parroquia, la Banda de Música de Castrelo, y el lunes será el momento de Panorama, con una actuación cubierta por la empresa Hierros Santa Cruz, que quiere celebrar su 50 aniversario con sus vecinos.
En cuanto a la iniciativa solidaria de las Mulleres Rurais As Saíñas, se trata de la décima edición. Como siempre, la salida y llegada será en el campo de fútbol de Beiramar, donde no faltarán actividades de acceso libre y gratuito como hinchables, sorteos, exhibiciones de zumba con Montse Pinto y «mucho más».
El recorrido por la costa cambadesa es fácil, pensado para todos los públicos, y la pretensión es visibilizar la labor de Amicos y recaudar fondos para su actividad. Se podrá colaborar mediante las huchas solidarias y otras iniciativas.
Es posible inscribirse el mismo día y habrá avituallamiento y dorsales para varios cientos de personas, pues siempre es una cita multitudinaria en la que también colabora el Concello de Cambados, así como empresas y casas comerciales para su organización.
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