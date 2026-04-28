Estudiantes franceses son recibidos en el Concello de Vilagarcía

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la concejala de Educación, Paola María, recibieron en el Concello a 20 estudiantes franceses del College La Mennais-Cap Sizum, de Pont-Croix, que participan en un intercambio con los institutos Armando Cotarelo y O Carril. El regidor les dio la bienvenida y les animó a conocer la ciudad y O Salnés, hacer amigos y regresar en el futuro.