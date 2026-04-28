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Estudiantes franceses son recibidos en el Concello de Vilagarcía

Estudiantes franceses son recibidos en el Concello de Vilagarcía | NOÉ PARGA

Estudiantes franceses son recibidos en el Concello de Vilagarcía | NOÉ PARGA

Diego Doval

Vilagarcía

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la concejala de Educación, Paola María, recibieron en el Concello a 20 estudiantes franceses del College La Mennais-Cap Sizum, de Pont-Croix, que participan en un intercambio con los institutos Armando Cotarelo y O Carril. El regidor les dio la bienvenida y les animó a conocer la ciudad y O Salnés, hacer amigos y regresar en el futuro.

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