Educación
Estudiantes franceses son recibidos en el Concello de Vilagarcía
Vilagarcía
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la concejala de Educación, Paola María, recibieron en el Concello a 20 estudiantes franceses del College La Mennais-Cap Sizum, de Pont-Croix, que participan en un intercambio con los institutos Armando Cotarelo y O Carril. El regidor les dio la bienvenida y les animó a conocer la ciudad y O Salnés, hacer amigos y regresar en el futuro.
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