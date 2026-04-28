Convocan una velada nocturna para observar el vuelo de los murciélagos

La Asociación Ideas de Bombero vuelve a poner en marcha otra iniciativa para dar a conocer a los murciélagos en la comarca de O Salnés. Será el próximo 13 de junio, a partir de las 21.00 horas, en el merendero situado a orillas del río Umia y la actividad consistirá en una observación nocturna de los «grandes aliados alados».

En esta actividad, que será totalmente abierta a la participación, se explicará a los participantes el papel crucial de los murciélagos en el fomento de la biodiversidad y el equilibrio natural de los ecosistemas y su rol inigualable como controladores naturales de las poblaciones de insectos, evitando que lleguen a convertirse en plagas.

También se hablará del proyecto de la Red de refugios para murciélagos AIB de O Salnés, de la importancia de colocar estas cajas-refugio para murciélagos en bosques que carecen o tienen refugios naturales insuficientes para que exista una presencia significativa de las especies de murciélagos forestales, dónde y como se colocan las cajas-refugio y todas las dudas que puedan surgir sobre esta iniciativa que se está desarrollando en diferentes puntos de la comarca.

Durante la actividad se podrá escuchar a los murciélagos cazando gracias a un detector de ultrasonidos y la organización tratará de que puedan verse. También está prevista una ruta guiada, muy sencilla, a orillas del río Umia y del riachuelo de Armenteira, a través de un tramo trazado de la red de refugios para murciélagos.

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La actividad es gratuita, aunque las plazas serán limitadas, por lo que se requiere inscripción previa a través del teléfono 671 44 29 79, así como traer ropa cómoda, una linterna y pilas cargadas.