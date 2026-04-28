Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viajes RuedaRolls Royce chinaDesguace FastnetGimnasios Low Cost VigoGallego Forbes lujoMural Lula Goce BaionaCelta Europa League
instagramlinkedin

Naturaleza

Convocan una velada nocturna para observar el vuelo de los murciélagos

Se celebrará a orillas del Umia el día 13 de junio y será una actividad abierta

Participantes en el proyecto para vigilar las poblaciones de murciélagos.

Participantes en el proyecto para vigilar las poblaciones de murciélagos. / FDV

R. A.

Ribadumia

La Asociación Ideas de Bombero vuelve a poner en marcha otra iniciativa para dar a conocer a los murciélagos en la comarca de O Salnés. Será el próximo 13 de junio, a partir de las 21.00 horas, en el merendero situado a orillas del río Umia y la actividad consistirá en una observación nocturna de los «grandes aliados alados».

En esta actividad, que será totalmente abierta a la participación, se explicará a los participantes el papel crucial de los murciélagos en el fomento de la biodiversidad y el equilibrio natural de los ecosistemas y su rol inigualable como controladores naturales de las poblaciones de insectos, evitando que lleguen a convertirse en plagas.

También se hablará del proyecto de la Red de refugios para murciélagos AIB de O Salnés, de la importancia de colocar estas cajas-refugio para murciélagos en bosques que carecen o tienen refugios naturales insuficientes para que exista una presencia significativa de las especies de murciélagos forestales, dónde y como se colocan las cajas-refugio y todas las dudas que puedan surgir sobre esta iniciativa que se está desarrollando en diferentes puntos de la comarca.

Durante la actividad se podrá escuchar a los murciélagos cazando gracias a un detector de ultrasonidos y la organización tratará de que puedan verse. También está prevista una ruta guiada, muy sencilla, a orillas del río Umia y del riachuelo de Armenteira, a través de un tramo trazado de la red de refugios para murciélagos.

Noticias relacionadas

La actividad es gratuita, aunque las plazas serán limitadas, por lo que se requiere inscripción previa a través del teléfono 671 44 29 79, así como traer ropa cómoda, una linterna y pilas cargadas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents