El Conservatorio oferta 25 plazas para el nuevo curso

El Conservatorio Municipal de Vilagarcía abrirá el próximo lunes, 4 de mayo, el plazo de inscripción en las pruebas de acceso para las personas interesadas en cursar estudios musicales en el centro durante el curso 2026/27. La convocatoria ordinaria oferta inicialmente 25 plazas, aunque la cifra podría ampliarse al finalizar el actual período lectivo. De ellas, 12 corresponden al grado Elemental y 13 al Profesional, repartidas entre un total de 12 instrumentos.

Las audiciones de acceso se celebrarán a partir del 8 de junio. En el grado Profesional, piano es la especialidad con mayor número de vacantes, con dos plazas disponibles. Además, se oferta una plaza en clarinete, flauta, gaita, guitarra, percusión, saxofón, trombón, trompeta, violín y violonchelo. En el grado Elemental, flauta, piano, trompeta y violín cuentan con dos plazas cada una, mientras que saxofón y violonchelo disponen de una vacante.

La matrícula para las pruebas de acceso deberá formalizarse preferentemente de manera telemática, cubriendo el formulario disponible en la web www.cmusvilagarcia.gal y enviándolo al correo secretaria@cmusvilagarcia.gal. El alumnado que tenga dificultades o carezca de medios informáticos podrá acudir al Conservatorio, con sede en el Auditorio, donde recibirá ayuda para completar el trámite.

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Por su parte, el alumnado que ya cursa estudios en el CMUS deberá renovar su matrícula para el próximo curso a través de la plataforma centros.net entre el 4 y el 10 de junio, salvo que necesite modificar la domiciliación bancaria. Además, el plazo para solicitar traslados de expediente y accesos extraordinarios estará abierto del 4 de mayo al 12 de junio. Toda la información puede consultarse en la web del Conservatorio.