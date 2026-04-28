Cambados cierra el jardín y el parque infantil de Torrado por las obras

La Concellería de Obras e Servizos de Cambados ha vallado los jardines y el parque infantil de Torrado, los cuales permanecerán cerrados a partir del próximo lunes día 4 y durante una o dos semanas, porque va a empezar la apertura de zanjas para colocar el cableado de la nueva iluminación que llevarán estas zonas exteriores en el proyecto de reforma del pazo y su entorno.

El concejal José Ramón Abal Varela explica que obedece a «motivos de seguridad» porque se va a utilizar maquinaria pesada, pero indica que permanecerán cerrados el «tiempo mínimo posible. Tan pronto terminen los trabajos iremos abriendo gradualmente. Primero el parque y luego las canchas deportivas», explicó, recordando que se trata de espacios «muy concurridos y usados por los vecinos».

En cuanto al proyecto de reforma del área de juegos que se va a financiar con 130.000 euros del plan +Provincia 2024, no dio mucha novedad, más que se ejecutará antes del 30 de septiembre, que es el plazo máximo para no perder los fondos de la Diputación.

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Sí avanzó que en el caso del parque infantil de la estación de autobuses van a contratar a una empresa externa para hacer «trabajos preventivos», pero los van a compatibilizar, así que permanecerá abierto. Lo único es que «se actuará juego por juego, de tal manera que en algún momento puede que haya alguno no disponible, aunque garantizando siempre la seguridad», añadió Abal.