Cambados amplía la oferta universitaria para mayores de 50 a ocho cursos

Los vecinos de Cambados con más de 50 tendrán este año más oferta que nunca de estudios universitarios sin salir de la localidad. Y es que al habitual de la USC se acaba de sumar el de la Universidade de Vigo, dejando una oferta total de ocho cursos cuyo plazo de inscripción ya está abierto. Todos se celebrarán en junio.

La novedad fue presentada por el teniente de alcalde Tino Cordal, que además es profesor en esta institución. Cambados ha sido uno de los ocho ayuntamientos gallegos elegidos para ofrecer el programa «Mareas de coñecemento», que arrancará el 2 de junio. Es preciso que haya un mínimo de diez inscritos para que se celebren.

Cordal detalló que están financiados por la Xunta y se impartirán en la Casa de A Calzada con contenidos «muy prácticos e útiles sobre cuestiones que preocupan a la gente mayor». En concreto, los profesores de la Univerdade de Vigo hablarán sobre cómo entender los impuestos, timos, Inteligencia Artificial, desinformación en general y teorías conspirativas que muchas veces se difunden a través de las redes sociales.

Los interesados en anotarse y recibir más información pueden dirigirse a la oficina de la OMIX. Todos serán en horario de tarde, como los del Programa Universitario de Maiores IV Ciclo de la Universidade de Santiago, que se desarrollarán del 9 al 16 de junio en tres líneas: «O Museo: historia, patrimonio y comunidade», «A paisaxe da montaña galega. Os nosos máis altos cumios e outros máis pequenos» y «O uso do móbil, sácalle partido», como explica el concejal de Ensino, Liso González.

Este acaba de renovar el convenio para ofrecer nuevamente esta formación a la gente mayor, «para que puedan aumentar sus conocimientos de una manera práctica, cercana y accesible y adquiriendo un nivel competencial muy alto».

Este programa se desarrollará en el salón Peña y también por parte de docentes de esta institución académica, que lo hacen «voluntariamente», según González. El edil agradeció que se mantenga esta colaboración y Tino Cordal, por su parte, espera que la nueva con Vigo tenga continuidad en el futuro.

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En el caso de la USC, las inscripciónes han de realizarse en la biblioteca municipal Luis Rey.