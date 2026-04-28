El alcalde de Cambados logra un acuerdo político para aprobar el presupuesto de 2026

Fumata blanca para el presupuesto de Cambados de 2026. El alcalde, Samuel Lago, ha alcanzado un acuerdo político con todos sus socios y la previsión es llevar la aprobación del documento, que supera los 11 millones, al próximo pleno ordinario, a finales de mayo.

El cuatripartito ha estado haciendo encaje de bolillos desde principios de año, pues aunque los ajustes aplicados el año pasado dieron sus frutos, el Concello debe seguir apretándose el cinturón en un contexto de incremento del gasto corriente y de la asunción de impropios.

Principalmente, se verán afectadas actividades relacionadas con cultura, turismo, enoturismo, festejos y medio ambiente, al haberse establecido sobre un 25% de recorte lineal en las partidas de libre disposición de los socios, pero «queda garantizado el gasto prioritario y de servicios directos», reitera el regidor socialista.

Lago indica que los servicios técnicos precisan de un par de semanas para preparar la documentación, así que «no nos parece lógico convocar un pleno extraordinario teniendo el ordinario la semana siguiente».

El regidor confía en que ha conseguido un acuerdo sólido con BNG, Somos y Pode y no espera sorpresas en el momento de la votación, como ha sucedido en el pasado con otros asuntos. «Tengo la palabra de cada uno y es suficiente. Se ha hablado del presupuesto en muchas ocasiones y se ha llegado a un acuerdo cediendo todos en algo y llegando a puntos de acuerdo. Además es algo favorable para todas las partes», añadió.

Noticias relacionadas

El socialista recuerda que así podrán disponer del remanente de la liquidación de las cuentas de 2025, que asciende a unos 600.000 euros, pero sobre todo, saldar todas las facturas pendientes y empezar este ejercicio «sin ese lastre que teníamos del 2024/2025 de remanente negativo de tesorería». De hecho, al mismo pleno llevarán un reconocimiento extrajudicial de crédito para cubrir estas obligaciones pendientes y que suman unos 400.000 euros y «aún nos quedaría algo de superávit».