Marítima
Abanca respalda a los bateeiros de A Illa en su transición fiscal
A Illa
Abanca y la Asociación de Mexilloeiros de A Illa han firmado un acuerdo de colaboración que permitirá a los productores acceder a opciones de crédito y financiación para fomentar la sostenibilidad y mejorar distintos aspectos del sector. En el convenio se establece un catálogo diseñado para productores, con líneas de crédito creadas para responder a sus retos actuales. Entre ellas, destaca la póliza de crédito a un plazo de cinco años, sin comisiones de estudio ni amortización, para cubrir los déficits de tesorería derivados de la estacionalidad. La firma llega en un momento de transición fiscal para el sector.
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