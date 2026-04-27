El TSXG obliga a la Xunta a revaluar la catalogación de tres eucaliptos «singulares» de Vilagarcía

Un vilagarciano pelea en los tribunales para que tres eucaliptos «singulares» sean catalogados como «árbore senlleira» y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le ha dado la razón, obligando a la Xunta a revisar la denegación de incluirlos en el catálogo que agrupa este patrimonio dándole una protección integral.

El arousano pidió la declaración en 2023, pero la Consellería de Medio Ambiente se la denegó, así que pidió una revisión de oficio de la decisión. Para empezar, porque habían pasado seis meses entre ambas comunicaciones, así que consideraba que la catalogación se había hecho efectiva por silencio positivo. Sin embargo, esa aspiración también se vio rechazada e interpuso un contencioso, también porque consideraba que el informe autonómico era «claramente arbitrario», pues «no justifica por qué se aparta de las observaciones del inspector zonal que, expresamente, recoge la singularidad de los árboles».

Según defendió su abogado en el proceso y como recoge la sentencia del TSXG, el técnico dejó constancia de que presentaban un diámetro superior al habitual y que se trataba de «eucaliptos singulares por su edad, la talla y la agrupación de tres ejemplares». Sin embargo, la administración indica que eso no basta, que «lo que exige la normativa es que sean excepcionales».

Su letrado pidió la desestimación del recurso del vilagarciano, pero el TSXG le ha dado la razón con un extenso fallo donde aborda el curso del procedimiento administrativo. Así, anula la decisión de la Xunta de no revisar el rechazo a la candidatura, le da la razón en que medió el silencio positivo y, en consecuencia, ordena a la administración a revaluar la resolución en la que denegó su petición de catalogación.

Ser «árbol senlleira» también conlleva una serie de obligaciones para los propietarios en su conservación y el derecho a subvenciones para podas, tratamientos... aunque de escasa entidad. El año pasado se convocaron 90.000 euros para los más de 200 existentes en Galicia.

Los Concellos de O Salnés y el Ullán suman 17 títulos. Mayormente por ejemplares y formaciones que están en propiedades privadas. El Pazo de Rubiáns, en Vilagarcía, es la que aglutina el mayor número y suyas son las incorporaciones más recientes. Datan de 2024 y desde entonces no se han producido nuevas altas relacionadas con estos territorios.

En concreto, se trata de un conjunto de criptomerias (coníferas), una docena de calocedros y una formación de magnolios y otra de camelios, que se tienen por los primeros de esta especie plantados en Vilagarcía. Pero hace años que el listado incluye unos magnolios grandifloras, eucaliptos centenarios y tres alcanforeros.

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Los ejemplares considerados más longevos son el pino manso del Pazo de Cabido (Baión), al que calculan 300 años. La misma edad le atribuyen a la Carreira de Buxos del Pazo Quinteiro da Cruz (Ribadumia) y tantos podría tener uno de los más singulares, la Figueira do Meco (O Grove). El catálogo también recoge los cipreses del jardín de Artime, en Vilagarcía, el ciprés de California del Pazo de Quintáns (Meis), el Salgueiro de A Braña de Xafardán (Vilanova), unas araucarias en Cambados, los alcornoques de la capilla de Martores (Valga) y la carrera de eucaliptos del Pazo de Barrantes, que en enero perdió uno por un temporal