Un tren turístico recorrerá las playas de A Illa este verano

A Illa incorporará este verano un nuevo recurso turístico y de movilidad con la puesta en marcha de un tren turístico que recorrerá el municipio y conectará sus principales playas. El servicio será presentado oficialmente este sábado, 2 de mayo, y nace con la intención de sustituir a los autobuses circulares, ofreciendo una alternativa cómoda, atractiva y económica para vecinos y visitantes durante los meses de mayor afluencia.

El nuevo vehículo, de estética blanca con detalles dorados, recorrerá toda la extensión de la isla con un objetivo claro: facilitar los desplazamientos hacia los arenales y reducir la aglomeración de coches en las zonas más sensibles del municipio. Por un módico precio, los usuarios podrán subirse al tren y desplazarse sin tener que preocuparse por el aparcamiento ni por cargar con todo el material de playa en trayectos largos.

La ruta principal estará diseñada para recoger pasajeros en las principales playas de A Illa, permitiendo moverse de un punto a otro del municipio de una forma más relajada y pensada también como experiencia turística. La propuesta busca que el viaje forme parte del atractivo de la jornada, con un recorrido que permitirá disfrutar del paisaje, de la tranquilidad y de una imagen diferente de uno de los enclaves más visitados de la ría.

El servicio estará operativo durante todo el verano en horario continuado, desde las 9.00 hasta las 21.00 horas, para adaptarse tanto a quienes acudan temprano a la playa como a quienes prolonguen la jornada hasta última hora de la tarde. La gestión correrá a cargo de una empresa de ocio tras alcanzar un acuerdo con el Concello.

La inauguración tendrá también un guiño al tejido deportivo local, ya que los integrantes del Club Baloncesto Dorna serán los encargados de realizar el tradicional corte de cinta. Con este gesto, A Illa vincula el estreno del nuevo tren turístico con una entidad representativa del municipio y la puesta de largo de una iniciativa llamada a convertirse en uno de los atractivos del verano.

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Con esta apuesta, el Concello busca ordenar la movilidad estival, mejorar la experiencia de quienes visitan A Illa y ofrecer una alternativa más sostenible frente al uso masivo del coche particular en los accesos a las playas.