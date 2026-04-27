Ribadumia acoge la sexta edición de la XCO Kiwi Atlántico con más de 250 ciclistas

Ribadumia volverá a convertirse el domingo 3 de mayo en uno de los grandes puntos de encuentro del ciclismo gallego con la celebración de la sexta edición de la XCO Kiwi Atlántico, una prueba ya consolidada en el calendario autonómico y que reunirá a más de 250 participantes en el entorno de las instalaciones de la firma arousana. La cita, integrada en la Copa Galicia, arrancará a las 10.00 horas con las primeras salidas y mantendrá la actividad durante toda la mañana, con el inicio de la categoría absoluta previsto en torno a las 13.00 horas.

La presentación oficial de la prueba sirvió para poner en valor el crecimiento de un evento que combina deporte, naturaleza, promoción del territorio y apuesta por la base. El alcalde de Ribadumia, David Castro, destacó que el municipio volverá a disfrutar «del ciclismo y de este paisaje en torno a Kiwi Atlántico» en una edición que confirma el peso del Club Ciclista Ribadumia. «Ya es una entidad de referencia en Galicia dentro del mundo del ciclismo», señaló el regidor.

El recorrido, de casi cinco kilómetros, ha sido diseñado y preparado por el Club Ciclista Ribadumia, que introduce cada año novedades para mantener el atractivo de la carrera. Su presidente, Javier Pombo, explicó que la prueba forma parte del calendario de la Copa Galicia y que el circuito volverá a presentar alicientes para corredores y público. «Cada año buscamos novedades para hacerlo más divertido. Este año la entrada es un salto», apuntó. Pombo incidió, además, en que se trata de un trazado «asequible para disfrutarlo» y recordó que durante la semana los participantes podrán acercarse a reconocer el circuito.

Desde Kiwi Atlántico, su director gerente, José Piñeiro, subrayó el compromiso de la empresa con la promoción de hábitos saludables y con el deporte. «Estamos muy comprometidos con la vida saludable, ya sea a nivel económico o cediendo nuestras instalaciones», afirmó. Piñeiro destacó también el valor del entorno en el que se disputará la prueba y garantizó la continuidad del apoyo de la firma a este tipo de iniciativas.

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, trasladó el respaldo del gobierno autonómico a una cita que permite promocionar el ciclismo y acercarlo a las categorías de formación. «Desde la Xunta de Galicia estamos encantados de participar en la promoción del ciclismo», indicó, antes de felicitar al club y al Concello por una jornada en la que «el deporte base va a estar muy presente».

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La Federación Galega de Ciclismo, representada por su presidente Juan Carlos Muñiz, y la Deputación de Pontevedra, a través del diputado provincial Javier Tourís, también respaldaron la presentación de una prueba que volverá a reunir en Ribadumia a corredores de todas las edades. La XCO Kiwi Atlántico se presenta así como una cita deportiva de primer nivel y como una oportunidad para mostrar un entorno «espectacular» a través de una jornada abierta al público y pensada para disfrutar del ciclismo desde la base hasta la élite autonómica.