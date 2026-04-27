Música
O Piñeiriño prepara su primera foliada con un «Apaghón» como reclamo
La asociación cultural As Gharbosas presentará hoy (19.00 horas) el cartel, la programación y los horarios
Vilagarcía
La Asociación Cultural As Gharbosas celebrará este martes, a las 19.00 horas, un «Apaghón» en la zona peatonal de O Piñeiriño para presentar el cartel, la programación y los horarios de la I Foliada do Piñeiriño, prevista para el 13 de junio. La propuesta, abierta a la vecindad, incluirá música en directo e invita a acudir con velas, linternas, radios a pilas o transistores. El acto guiña al apagón vivido hace un año y reivindica que la música tradicional sigue viva «con o sin corriente».
- La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
- La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Vigo rozará los 30 grados con una tormenta a la vuelta de la esquina
- Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
- Ofrenda floral y palas en lo alto para despedir en el mar a David Castro, 'Piris
- Trabajadores autónomos protestan en Vigo por la subida de un 42 % de la base mínima a societarios y colaboradores
- «No me estorba la terraza»