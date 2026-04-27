O Piñeiriño prepara su primera foliada con un «Apaghón» como reclamo

La Asociación Cultural As Gharbosas celebrará este martes, a las 19.00 horas, un «Apaghón» en la zona peatonal de O Piñeiriño para presentar el cartel, la programación y los horarios de la I Foliada do Piñeiriño, prevista para el 13 de junio. La propuesta, abierta a la vecindad, incluirá música en directo e invita a acudir con velas, linternas, radios a pilas o transistores. El acto guiña al apagón vivido hace un año y reivindica que la música tradicional sigue viva «con o sin corriente».