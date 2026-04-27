Los juzgados subastan pisos, plazas de garaje y fincas en O Salnés

Los juzgados arousanos tienen en marcha estos días varios procedimientos de subastas de bienes embargados en su día por las deudas contraídas por sus propietarios o promotores. La plaza 1 del Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa saca a subasta siete plazas de garaje de un edificio de la calle Castillejos, en Carril, intervenidas a una constructora por un impago de 30.000 euros.

Los interesados pueden pujar hasta el 11 de mayo por una o más plazas (cada una de ellas tiene una subasta independiente), y los peritos las han tasado en precios que van de los 9.000 a los 15.000 euros.

También en Vilagarcía, pero en este caso la plaza 2, subasta una vivienda en la calle Arzobispo Andrade, en las proximidades del río de O Con. En este caso, el procedimiento aún no admite ofertas a través del portal de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE). El piso ha sido valorado por los técnicos en 129.300 euros.

Mientras, en Cambados, hay dos procedimientos a punto de salir tramitados por la plaza 4. En el primer caso, se pondrá a la venta una finca en A Revolta (Sanxenxo), en la cual se empezó a construir una edificación residencial. El precio estimado del inmueble asciende a 318.000 euros.

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Este mismo juzgado subasta un local comercial en Vilalonga (Sanxenxo). Tiene una superficie de 52 metros cuadrados, está en un bajo cubierta y fue tasado en 94.400 euros. Finalmente, un juzgado de Arrecife, en Lanzarote (Islas Canarias) subasta una parcela urbana en Barrantes (Ribadumia), valorada en 153.300 euros.