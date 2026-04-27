El Concello de O Grove abre una consulta popular sobre la nueva ordenanza de autocaravanas

El Concello de O Grove ha abierto una consulta pública para que la ciudadanía en general presente sugerencias a la ordenanza municipal que está elaborando para regular el turismo itinerante, el de las autocaravanas. Los interesados tienen diez días a contar desde hoy lunes para presentar por registro sus propuestas.

La intención del gobierno local es poder contar este mismo verano con una norma con el fin de evitar los problemas que viene generando la proliferación de este tipo de turismo a falta de unas normas específicas y de una serie de cuestiones que han enfrentado a asociaciones de caravanistas y administración en el pasado.

De hecho, desde el Ejecutivo de Jose Cacabelos no quieren demonizar al colectivo, pero consideran necesario el establecimiento de un instrumento regulatorio que «responda adecuadamente a los problemas que expone esta actividad para las personas usuarias, administraciones públicas y la ciudadanía en general, en los diversos ámbitos materiales afectados y sin olvidar la imprescindible ordenación con el objetivo de proteger los espacios municipales».

Este apartado, textualmente, es uno de los cuatro a los que se abre esta consulta pública para aportar sugerencias. También sobre la necesidad y oportunidad de aprobar esta normativa municipal. El Ayuntamiento lo justifica con que se conseguirá una mayor seguridad jurídica y establecerá mayores garantías también para los autocaravanistas, los promotores y gestores de zonas de estacionamiento y de servicio, ya sean de titularidad pública o privada. Del mismo modo, se refiere a la administración local en cuanto a la gestión de los servicios municipales y para la ciudadanía en general, según el texto publicado hoy en la sede electrónica municipal.

En cuanto a la oportunidad, también destacan la posibilidad de fomentar el desarrollo económico de O Grove, «especialmente con la promoción de espacios de uso público para autocaravanas, vehículos tipo camper y caravanas, como nicho turístico y fuente de riqueza».

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Este asunto no solo preocupa en este municipio y, de hecho, cabe recordar que hace unos días la Mancomunidade do Salnés remitió a los nueve municipios un plan estratégico con una propuesta de ordenanza general que pueden adaptar a sus particularidades, así como una serie de mejoras de espacios y cuestiones que pongan fin a problemas y saquen provecho a un turismo cada vez más creciente. De hecho, se plantea crear más zonas públicas pensadas para estos vehículos turísticos, pero estableciendo los Concellos de interior como base de pernocta para no saturar los costeros, además de unificar señalización y crear una web específica para este tipo de visitante, como hace con el petfriendly.