Cambados celebra la I Bienal EducArte: arte, comunidad y encuentro en tres colegios

El Colegio Salesianos A Mercé de Cambados se ha convertido en un auténtico museo gracias a una nueva iniciativa que, como muchas otras de las que promueve, también busca seguir creando comunidad. Se trata de la I Bienal EducArte en la que también han involucrado al IES Ramón Cabanillas y al CEIP Antonio Magariños.

Las propuestas que decoran sus pasillos son diversas, así que se pueden encontrar desde obras pictóricas hasta escultóricas, audiovisuales e incluso intervenciones artísticas en vivo de teatro, música y danza.

Este camino de encuentro con otros centros educativos a través de la que quizás sea la expresión más libre del ser humano lleva gestándose todo el presente curso escolar, según cuentan desde el colegio ubicado en Castrelo.

El fin es que sus instalaciones se conviertan en un espacio compartido no solo de expresión artística, sino también de colaboración y encuentro entre los diferentes centros educativos de la comunidad escolar de Cambados.

Una parte de los trabajos expuestos. / Noé Parga

Por ello, la participación estaba abierta a alumnado, profesorado y también a las familias. De hecho, mientras dure la bienal, los centros participantes podrán visitar la exposición con grupos de estudiantes y habrá un turno de tarde abierto a estos parientes que quieran conocer el trabajo de sus allegados.

A la apertura celebrada ayer acudieron un buen número de los creadores, además de una madrina especial. Juntos recorrieron las propuestas y como colofón a la presentación en sociedad se pudo disfrutar de la performance «O silencio das voces».

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Asistentes a la inauguración. / Noé Parga

Esta primera edición de la iniciativa se desarrollará hasta este jueves, día 30, pero ha nacido con vocación de continuidad, así que la dirección del Colegio Salesianos A Mercé espera poder repetir el próximo año con esta «muestra viva y diversa del talento creativo de nuestras comunidades educativas». También que pueda crecer en diferentes aspectos para sellar más lazos de comunidad. n