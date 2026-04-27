Inclusión
El Centro de Educación Especial organiza la gala «En Vilagarcía todos contamos»
Cada colegio representará un cuento a su manera para visibilizar distintas voces, capacidades y formas de expresión este miércoles en el Auditorio
El Centro de Educación Especial de Marxión celebra este miércoles, 29 de abril, la gala inclusiva «En Vilagarcía todos contamos», una actividad integradora que reunirá a escolares de otros centros del municipio en el Auditorio Municipal. La cita comenzará a las 11.00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas.
El festival utilizará los cuentos como hilo conductor para visibilizar la diversidad a través de distintas voces y formas de relatar. Cada colegio participante representará un cuento a su manera, una propuesta que los centros han preparado durante las últimas semanas. Desde el CEE explican que el título juega con un doble sentido, ya que será una gala en la que «todos contemos» y en la que Vilagarcía demostrará que «tenemos mucho cuento, y queremos compartirlo».
La actividad busca subrayar que todas las personas, también aquellas con discapacidad, tienen mucho que decir, con independencia del modo en el que se expresen. El Concello colabora en la organización y estará representado por la teniente de alcalde, Tania García, y la concejala de Educación, Paola María.
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