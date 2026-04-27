«Camiños do Coñecemento» reúne a 80 mayores en Vilagarcía

La sexta edición de «Camiños do Coñecemento» arrancó este lunes en el Auditorio Municipal de Vilagarcía con la participación de 80 personas mayores de 50 años. La actividad, impartida por la Universidade de Santiago de Compostela en colaboración con el Concello, fue inaugurada por la concejala de Educación, Paola María, y por la responsable del programa IV Ciclo de la USC, Esther Olveira.

El inicio del programa dio paso al primero de los tres seminarios previstos, dedicado a «A Colexiata do Sar» e impartido por la docente universitaria Dolores Barral. La propuesta combina una sesión teórica con otra práctica, por lo que el alumnado se desplazará este martes a Santiago para visitar la colegiata y recibir allí las explicaciones «in situ».

La colexiata do Sar centró una de las ponencias. / Noe Parga

La edición de este año se completará con otros dos bloques formativos. Los días 4 y 5 de mayo, el profesor Álvaro Dosil dirigirá el seminario «O uso do móbil: sácalle partido», orientado a mejorar el manejo de los dispositivos móviles. Los días 6 y 7 de mayo será el turno de Julio Novoa, que abordará «Entendendo a radiación: física nuclear para a saúde», dentro de la rama científica.

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«Camiños do Coñecemento» es una de las dos líneas del programa IV Ciclo que la USC desarrolla en Vilagarcía mediante el convenio suscrito con el Concello. Su objetivo es democratizar el acceso al saber y facilitar que las personas mayores puedan seguir formándose a través de actividades gratuitas. La oferta se complementa con los cursos anuales del IV Ciclo, que se imparten en el centro municipal de Matosinhos, requieren matrícula y permiten obtener un título oficial «Senior».