Cambados prepara el recurso al II Plan Extra al no prosperar el modificado del proyecto del skatepark

El modificado del proyecto presentado por el Concello de Cambados para intentar salvar los fondos del II Plan Extra no ha surtido efecto, así que está preparando el recurso de reposición ante la propia Diputación y de no serle favorable mantiene su intención de acudir a los tribunales.

El alcalde, Samuel Lago, indica que la comunicación oficial de la denegación de fondos les llegó recientemente. Como se enteraron por los medios de comunicación, recuerda, habían realizado una primera maniobra realizando un modificado de algunas partidas materiales del proyecto del skatepark que ya subía el presupuesto global en los 20.000 euros más que necesitaban para alcanzar los 450.000. Cabe recordar que este era el mínimo exigido para concurrir a este plan de ayudas provinciales que le podría haber reportado algo más de 300.000 euros para ejecutar ese proyecto que lleva varios años en un cajón.

Un error difícil de comprender que ha despertado fieras críticas por parte del PP cambadés, pero que al cuatripartito no le parece de peso suficiente para dejarlos fuera. Sobre todo, defienden el hecho de que no medió notificación previa y posibilidad de subsanación. De hecho, este será uno de los pilares de su recurso, pues el aumento del presupuesto no les ha servido, aunque Lago lo sigue defiendo, indicando que no suponía una modificación sustancial del proyecto y considera que tendría que haber sido admitido.

El responsable de la solicitud, su socio de gobierno y concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, también confiaba en que esto podría solucionar el entuerto, asegurando en su día que hubo un precedente en Ribadumia.

Noticias relacionadas

Sin embargo, finalmente la administración cambadesa tendrá que pelear contra una decisión que el regidor socialista considera realizada con «mala fe» por parte del gobierno provincial del PP. Así las cosas, seguirá el procedimiento que toca ahora, primero con la interposición de un recurso de reposición ante la propia Diputación de Pontevedra, aunque reconoce tener muchas esperanzas y ve casi seguro tener que interponer un contencioso-administrativo.