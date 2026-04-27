Pérdida de fondos
Cambados prepara el recurso al II Plan Extra al no prosperar el modificado del proyecto del skatepark
Si el de reposición a presentar ante la propia Diputación no es favorable, mantiene su intención de acudir a los tribunales
El modificado del proyecto presentado por el Concello de Cambados para intentar salvar los fondos del II Plan Extra no ha surtido efecto, así que está preparando el recurso de reposición ante la propia Diputación y de no serle favorable mantiene su intención de acudir a los tribunales.
El alcalde, Samuel Lago, indica que la comunicación oficial de la denegación de fondos les llegó recientemente. Como se enteraron por los medios de comunicación, recuerda, habían realizado una primera maniobra realizando un modificado de algunas partidas materiales del proyecto del skatepark que ya subía el presupuesto global en los 20.000 euros más que necesitaban para alcanzar los 450.000. Cabe recordar que este era el mínimo exigido para concurrir a este plan de ayudas provinciales que le podría haber reportado algo más de 300.000 euros para ejecutar ese proyecto que lleva varios años en un cajón.
Un error difícil de comprender que ha despertado fieras críticas por parte del PP cambadés, pero que al cuatripartito no le parece de peso suficiente para dejarlos fuera. Sobre todo, defienden el hecho de que no medió notificación previa y posibilidad de subsanación. De hecho, este será uno de los pilares de su recurso, pues el aumento del presupuesto no les ha servido, aunque Lago lo sigue defiendo, indicando que no suponía una modificación sustancial del proyecto y considera que tendría que haber sido admitido.
El responsable de la solicitud, su socio de gobierno y concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, también confiaba en que esto podría solucionar el entuerto, asegurando en su día que hubo un precedente en Ribadumia.
Sin embargo, finalmente la administración cambadesa tendrá que pelear contra una decisión que el regidor socialista considera realizada con «mala fe» por parte del gobierno provincial del PP. Así las cosas, seguirá el procedimiento que toca ahora, primero con la interposición de un recurso de reposición ante la propia Diputación de Pontevedra, aunque reconoce tener muchas esperanzas y ve casi seguro tener que interponer un contencioso-administrativo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- La revolución que trae la nueva Praza de España de Vigo empieza a concretarse entre Gran Vía, Pizarro y Honduras con las primeras licencias: así es el proyecto «singular»
- La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
- Fallece el fundador de la escuela viguesa Dance Academy
- Un vilagarciano pierde 1.200 euros por el timo del Bizum inverso
- Detenidas en Vigo tres mujeres de una misma familia por un presunto entramado de trata y explotación sexual
- La madre de un vigués al que trasplantaron el hígado con tres años: «Cada día pienso en la familia del donante y en su generosidad»
- La campaña del pulpo afronta sus últimos días antes de la veda, con más de 205.000 kilos y 2,4 millones en O Morrazo