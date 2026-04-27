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Fiesta tradicional

Cambados abre la inscripción para su Festival dos Maios, que se celebra en Torrado

Los grupos recibirán una gratificación de 175 euros y deben ser de por lo menos 10 personas

Una composición artística en los &quot;maios&quot; de Cambados, inspirada en la popular Monchiña de Gogue.

Una composición artística en los "maios" de Cambados, inspirada en la popular Monchiña de Gogue. / Noe Parga

Redacción

Cambados

El Concello de Cambados abre hoy el proceso de inscripción para el Festival dos Maios, una vez publicadas las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (Boppo). Hay plazas para 14 grupos, cada uno de ellos deberá estar compuesto por un mínimo de 10 personas, y tendrán que elaborar una composición floral de, por lo menos, un metro de altura.

El Ayuntamiento ofrece una gratificación de 175 euros a los grupos, para estimular la participación en esta fiesta tradicional de la primavera. El encuentro será en la plaza del Concello, desde donde partirá un desfile hacia el parque de Torrado, que es donde se celebrará el festival en sí, con la exhibición de los «maios» y la interpretación de las canciones tradicionales.

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Los interesados en inscribir un grupo tienen que acudir desde hoy a la biblioteca municipal, ya sea en horario de mañana o tarde. La fiesta de los mayos se celebra, en el caso de O Salnés, en varias localidades, como Cambados o Vilagarcía.

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