Acento cambadés en Nueva York

Nueva York es una de las capitales culturales del mundo, y desde este sábado tiene algo de acento arousano gracias al escultor Manolo Paz (Castrelo, Cambados, 1957). El artista expone en las islas peatonales de Park Avenue, en pleno corazón de Manhattan, diez esculturas suyas.

La muestra se titula «A distancia que une», y se inauguró este sábado. Las piezas permanecerán en el espacio público neoyorquino hasta finales del mes de septiembre. Manolo Paz vivió precisamente en Nueva York en los años 90, experiencia que también le dejó huella a nivel artístico.

De ahí que esta muestra sea muy especial para él, y haya escogido para la misma piezas representativas de su creatividad, como las «Catedrales» o las piezas geométricas de la serie «NASA», en las que explora las posibilidades del color y el volumen.

Manolo Paz, en el centro, con las «Catedrales» detrás del grupo. | FDV

En una fecha tan especial para él, el artista cambadés contó con la compañía de altos cargos de la administración gallega, como el conselleiro de Cultura, José López Campos, o el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López. Este último destacó el legado de figuras emblemáticas del arte y la cultura, como Manolo Paz, que posicionan a la provincia de Pontevedra como una «provincia de artistas» a nivel mundial.

«En esta emblemática avenida, símbolo mundial de progreso, globalización, arquitectura y difusión del arte y la cultura, es un orgullo que esta provincia de artistas, Pontevedra, cuente con un espacio propio para exhibir su valioso y extenso patrimonio», sostuvo Luis López.

«Una riqueza histórica que sigue aumentando su valor gracias a las contribuciones de artistas reconocidos como Manolo Paz, quien, con su particular visión de la arquitectura, logra relacionar magistralmente la arquitectura de Nueva York con la de la Praza do Obradoiro», añadió el presidente de la Diputación.

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La exposición del artista cambadés, exhibida al aire libre en esta emblemática avenida neoyorquina, consta de diez esculturas emblemáticas, entre las que destacan obras como «Catedrales», que establece un diálogo entre la piedra antigua y los rascacielos de Manhattan; o la serie «Nasa», que rinde homenaje a la bandera estadounidense y a la estética espacial. Una exposición muy especial tanto para el artista como para la cultura de Pontevedra, ya que el proyecto forma parte del prestigioso programa de arte público coordinado por NYC Parks y The Fund for Park Avenue. Un compromiso con el arte universal que el presidente Luis López vinculó a la Bienal de Arte celebrada el verano pasado en la provincia y que forma parte de esa estrategia de promoción de la cultura local.