El 40% de los pacientes esperan más de 5 días por una consulta con el médico

Una de las quejas más habituales de los pacientes con respecto a la sanidad pública es la tardanza en conseguir una cita con el médico de atención primaria. Y en el caso de los centros de salud del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, solo el 34 por ciento de las peticiones logran una consulta en menos de 48 horas.

Así se apunta en el «Informe de Fiscalización Selectiva del Programa de Atención Primaria», que ha hecho público esta misma semana el Consello de Contas de Galicia. En dicho trabajo, se señala que en el «Marco estratégico para el refuerzo de la atención primaria y comunitaria», firmado por las autonomías en 2019, se fija como objetivo «garantizar que las demandas de atención primaria no urgente se atiendan en menos de 48 horas».

No obstante, este objetivo no se alcanza ni de lejos en los centros de salud del área Pontevedra-O Salnés. Los datos recopilados por el Consello de Contas indican que solo el 34 por ciento de las peticiones de cita con el médico de cabecera encuentran un hueco en menos de dos días desde la petición.

En el caso de las solicitudes de atención con un pediatra, son atendidas en uno o dos días el 47 por ciento de las mismas; y en el caso de enfermería, el porcentaje baja al 32 por ciento.

Los datos recogidos por el Consello de Contas dejan claro que en muchas ocasiones, al paciente no le queda más remedio que esperar a la siguiente semana para ser visto por el médico. De hecho, un 40 por ciento de las citas de medicina de familia son dadas con esperas de cinco o más días.

Por si esto no fuese poco, los auditores del Consello analizaron también los datos del área sanitaria de Ferrol (que incluye poblaciones importantes como la ciudad departamental o Narón) y las esperas de Pontevedra-O Salnés son considerablemente superiores.

A modo de ejemplo, el 62 por ciento de las solicitudes de cita de pediatría son atendidas en el umbral máximo de dos días en el área de Ferrol, frente al 47 por ciento de O Salnés. En medicina de familia, los objetivos planteados en el marco estratégico de 2019 se cumplen en el 40 por ciento de los casos en Ferrol, seis puntos más que en Pontevedra-O Salnés.

Consultas no anuladas

A menudo, los pacientes y los agentes sociales más críticos con la gestión de la sanidad pública relacionan las esperas en atención primaria con la falta de médicos o de cobertura de bajas o vacaciones por parte de la administración. No obstante, los propios pacientes tienen también una responsabilidad importante en la falta de huecos en la agenda de los profesionales y las consecuentes mayores esperas para encontrar una cita libre.

El Consello de Contas resalta en su informe que, «se evidencia un elevado número de consultas solicitadas a las cuales los pacientes no acuden pero que tampoco anulan, lo que repercute negativamente en la eficiencia del sistema asistencial y en la optimización de los recursos disponibles».

En el caso concreto del área Pontevedra-O Salnés, el 4 por ciento de las consultas solicitadas al médico de cabecera no se realizaron en 2023 porque el paciente ni acudió ni anuló la cita; el porcentaje se eleva hasta el 6 por ciento en el caso de pediatría; y escala hasta el 30 por ciento en el de enfermería. Como en el caso anterior, el dato de Arousa y Pontevedra es peor que el del área de Ferrol, con un nivel de absentismo por parte de los pacientes algo inferior.

Menos consultas

Otro aspecto sobre el que se detiene el Consello de Contas es el del número de consultas y la frecuentación (número de veces que cada paciente va al médico), y realiza una comparativa entre el último año con datos cerrados (2023) y 2019, por ser el ejercicio anterior a la pandemia de covid.

En el caso concreto de O Salnés y Pontevedra, el número de consultas se redujo en torno al 7 por ciento en el caso de los médicos de cabecera, pasando de 1.465.000 atenciones en 2019 a poco más de 1.363.000 cuatro años más tarde.

El descenso fue todavía más acusado, si cabe, en el caso de las consultas de pediatría, pues descendieron en el área sanitaria un 16 por ciento: de 185.000 atenciones en 2019 a algo menos de 155.000 en el año 2023.

Sin embargo, se produjo un incremento muy notable en las consultas de enfermería, pasando de 973.000 en 2019 a casi 1.110.000 cuatro años más tarde, lo que supone un 12 por ciento más.

Estos datos parecen apuntar directamente a la falta de médicos de familia y de pediatras en varios centros de salud, tantas veces denunciada en el área de sanidad pontevedresa y arousana. Y es que el descenso de consultas con estos profesionales contrasta drásticamente con el incremento de atenciones en enfermería, donde no existe un déficit de trabajadores tan acusado.

Además, el Consello de Contas advierte de que el descenso de citas en Pontevedra-O Salnés no es generalizado en Galicia. De hecho, en su informe se señala que a nivel gallego las consultas con el médico de familia aumentaron un 2 por ciento en el periodo 2019-23.

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Esto parece indicar que, en el caso concreto de Pontevedra-O Salnés, muchos pacientes eludieron ir al médico de atención primaria al considerar que no iba a ser visto en un tiempo prudencial, optando por acudir directamente a los servicios de urgencias (tanto de los PAC como de los hospitales) o por pagar en la sanidad privada.