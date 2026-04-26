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Más verduras y menos moda rápida: receta de As Bizocas para salvar la tierra

El instituto grovense realiza dos actividades para sensibilizar a los alumnos sobre el peaje que conlleva el consumo de carne y de prendas de ropa barata

Javier Olleros, durante la actividad gastronómica. | FDV

Javier Olleros, durante la actividad gastronómica. | FDV

Anxo Martínez

O Grove

El instituto As Bizocas, de O Grove, ha celebrado estos días dos actividades de concienciación medioambiental, relacionadas con sendas efemérides: el Día de la Tierra, que se conmemoró el 22 de abril; y el «Fashion revolution day», que se celebró dos días después. En ambos casos, lo que pretendían los profesores era mostrar a los chavales como se puede reducir el deterioro del medio ambiente con decisiones personales del día a día tan aparentemente sencillas como consumir menos carne o evitar las compras compulsivas o innecesarias de ropa.

En el caso del Día de la Tierra, los alumnos de segundo participaron en la cuarta edición de un singular programa de «master chef», que se diferencia del televisivo en que el de As Bizocas está centrado en la sostenibilidad ambiental y en los alimentos saludables. Un año más, el instituto grovense contó para esta actividad con la colaboración del cocinero local Javier Olleros (Culler de Pau), que tiene dos estrellas Michelin, y que lleva años defendiendo las bondades de la cocina con alimentos naturales y de proximidad.

«Previamente, en clase, los alumnos aprendieron cómo los alimentos orgánicos, frescos, locales y de temporada, así como la reducción del consumo de carne, disminuyen el impacto ambiental y social del sistema agroalimentario actual, además de mejorar nuestra salud», explican desde el centro educativo.

Desfile de vestidos elaborados con papel de periódico. | FDV

Desfile de vestidos elaborados con papel de periódico. | FDV

Mientras, para celebrar el «Fashion revolution day» (Día de la revolución de la moda, el coro del centro interpretó la canción «Revolución» de Amaral. Posteriormente, los alumnos de cuarto curso leyeron un breve manifiesto sobre las graves consecuencias sociales y ambientales de la moda rápida, que habían estado analizando días antes en clase de Geografía e Historia.

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«Una de las maneras de combatir la moda rápida es reducir y reutilizar, y para continuar con esta iniciativa, organizaron un desfile de moda muy especial. Por un lado, posaron con las prendas que personalizaron en un taller previo organizado por la asociación Boa Vida, a la que agradecemos una vez más su colaboración y su labor por un mundo más solidario y menos contaminado. Por otro lado, alumnos de cuarto grado de EPeV crearon y desfilaron con disfraces hechos con papel de periódico, auténticas obras de arte de la reutilización», concluye el instituto.

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