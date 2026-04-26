Los tatamis se llenan de futuro en Vilanova

Vilanova se convirtió en la mañana de ayer en la capital gallega del judo base con la celebración del Xogajudo, una cita que llenó el municipio y su pabellón Multiusos de deporte, familias y futuro. Más de 500 niños procedentes de 43 clubes participaron en una jornada que volvió a demostrar la fuerza de una disciplina que crece desde la formación y que encontró en la villa arousana un escenario idóneo para reunir a buena parte de la cantera autonómica.

Los diferentes tatamis se fueron llenando de actividad desde las 10 de la mañana. El primer turno fue el reservado a las categorías alevín e infantil. Dos horas más tarde llegó el momento de los benjamines, los más pequeños de una competición concebida no solo como una prueba deportiva, sino también como una experiencia formativa. Cada emparejamiento fue una sucesión de nervios, intensidad, ilusión y aprendizaje, en una jornada en la que el resultado quedó relegado a un segundo plano frente al valor educativo del propio judo.

La llegada de deportistas de tantos puntos de Galicia convirtió el evento en una auténtica fiesta del deporte. Los clubes acudieron representados por entrenadores, familiares y aficionados, generando un ambiente de convivencia alrededor de una modalidad que combina técnica, disciplina, respeto y compañerismo. Cada combate fue también una oportunidad para que los jóvenes judokas pusieran en práctica los valores que definen a este deporte desde edades muy tempranas.

Las gradas del Multiusos se llenaron para la ocasión. | NOÉ PARGA

El Concello de Vilanova ejerció de anfitrión de una cita que ya había despertado una importante expectación en su presentación oficial. Las extraordinarias condiciones del Multiusos vilanovés también tuvo mucho que ver en la elección de la sede por parte de la Federación Galega de Judo, con su presidente Mario Muzas a la cabeza, quien agradeció la colaboración del gobierno local para llevar a cabo toda una fiesta del deporte base.

Resultados deportivos al margen, las más de cuatro horas de competición fueron una sucesión de escenas gratificantes. El respeto entre competidores se trasladó también a unas gradas completamente abarrotadas de público. Un hecho que también tuvo su reflejo en un retorno económico extra para los locales de restauración de Vilanova, confirmándose así una vez más el impacto positivo de las competiciones deportivas. Más aún, cuando tienen el efecto llamada de tandas familias y de tan distintas procedencias.

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Con esta cita, Vilanova reforzó su papel como sede de eventos deportivos de referencia y como municipio capaz de atraer pruebas con alto impacto social y económico. El judo gallego encontró también en el Multiusos algo más que una instalación preparada: encontró un punto de encuentro para crecer, compartir y formar.