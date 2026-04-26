Amigos de Daniel Barcala llenan de rugido de motos Vilagarcía en el aniversario de su muerte

Hay sonidos que no rompen el silencio, sino que lo llenan de memoria. Ayer, en el atrio de la iglesia Santa Eulalia de Arealonga, el rugido de las motos tuvo algo de despedida, de abrazo y de promesa. Fue la forma que eligieron los amigos de Daniel Barcala para decirle, un año después de su fallecimiento, que sigue estando con ellos. Que no se ha ido del todo quien permanece tan vivo en el recuerdo de los suyos.

Dani tenía 37 años cuando perdió la vida en Chiclana, a donde había viajado como espectador del Gran Premio de Jerez. Lo hizo junto a su hermano y unos amigos, con la ilusión de quien acude a una cita marcada en rojo por cualquier amante del motociclismo. Allí, lejos de casa, un accidente al regresar de un corto desplazamiento puso fin a su vida, pero no a la huella que dejó entre quienes le querían.

Su familia lo recordó este sábado con un funeral en la iglesia parroquial de Vilagarcía. Dentro, el dolor tuvo forma de oración, de silencio y de miradas emocionadas. Fuera, sus amigos esperaban con las motos. No era una presencia casual. Era un gesto nacido del corazón, una manera de acompañarlo con aquello que más le gustaba, con ese sonido que para Dani hablaba de libertad, de carretera y de vida compartida.

«Un año rodando en el cielo», decía el cartel con el que sus seres queridos convocaron el homenaje en redes sociales. Una frase sencilla, pero rebosante de significado. Porque en ella cabía el vacío de estos doce meses, la tristeza de la ausencia y también la certeza de que hay vínculos que ni siquiera la muerte consigue romper.

Cuando terminó el funeral, los motores rugieron durante unos instantes. Lo hicieron con respeto, casi con pudor, como si cada acelerón quisiera tocar el cielo sin molestar al dolor. No fue ruido. Fue cariño. Fue el idioma de sus amigos. Fue una manera de decirle a Dani que seguían allí, que lo siguen nombrando, que cada salida, cada curva y cada kilómetro tendrá siempre algo de él.

Después, las motos emprendieron la marcha. Y aquel movimiento tuvo algo profundamente intenso: el dolor no se quedó quieto. Salió a rodar. Avanzó unido, convertido en homenaje, en compañía y en memoria. Quienes le querían volvieron a compartir carretera con Dani de la única forma posible, llevándolo dentro.

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Ayer Vilagarcía no despidió a Daniel Barcala. Ya lo había hecho hace un año, demasiado pronto y demasiado lejos. Ayer lo abrazó de nuevo. Lo recordó como se recuerda a quienes dejan una huella limpia: con lágrimas, con orgullo y con amor. Porque hay vidas que se apagan antes de tiempo, pero también hay recuerdos que siguen encendidos para siempre.