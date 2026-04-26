Automodelismo
Los mejores pilotos gallegos calientan motores en el circuito de Trabanca
Vilagarcía
La tercera prueba del Campeonato de Galicia de automodelismo celebró su jornada de entrenamientos oficiales a la espera de las series clasificatorias y las finales que se celebrarán hoy domingo en el circuito de Trabanca. Fueron muchos los pilotos y mecánicos que quisieron tomar referencias del trazado diseñado por el Club Team Pitufo RC. El vilagarciano Javier Carballo también aprovechó la jornada de entrenamientos oficiales para ajustar técnicamente su coche de radiocontrol. La final está prevista en torno a las 14.00 horas y constará de 45 minutos en los que habrá que completar el mayor número de vueltas al circuito. Todo un espectáculo sobre ruedas de miniatura.
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