Infraestruturas moviliza 80 millones para «enriquecer» O Salnés y el Ullán

La titular de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, no deja de recibir elogios por parte de alcaldes y concejales, tanto de su partido, que es más fácil, como del PSOE y el BNG. Unos y otros reconocen el talante negociador de la pontevedresa y su disposición a impulsar obras importantes para sus respectivos municipios, independientemente del color político de cada uno de ellos.

Baste como ejemplo el alcalde socialista José Cacabelos, que no repara en elogios a la conselleira cuando se le pregunta por las relaciones institucionales entre el Concello de O Grove y la Xunta de Galicia.

No es el único regidor satisfecho y agradecido, aunque no todos lo compartan públicamente. Una gratitud que se entiende si se tiene presente que la Consellería de Vivenda e Infraestruturas está manejando actualmente un desembolso de unos 80 millones de euros para realizar todo tipo de obras en los ayuntamientos arousanos, algunas ya en marcha y otras, a punto de arrancar.

Casi la mitad de ese dinero corresponde a una obra para la historia, como es el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) denominado «Mejora de la funcionalidad, capacidad e integración ambiental de la VG-4.1 y la PO-308 en el entorno de A Lanzada», que beneficia tanto a los Ayuntamientos de O Grove y Sanxenxo como a las decenas de miles de visitantes que cada año acuden a ellos.

Se trata del ya conocido proyecto de desdoblamiento de la vía rápida que une la Autovía do Salnés con el istmo de A Lanzada, con el que «impulsar la mejora de la funcionalidad, capacidad e integración ambiental» de las citadas carreteras.

Los 40 millones de euros a desembolsar por la Xunta en este caso propiciarán «una ordenación territorial que tenga en cuenta las necesidades de movilidad preservando en todo momento los valores medioambientales», inciden en el departamento que dirige María Martínez Allegue.

Sin salir de O Grove, Infraestruturas favoreció recientemente el convenio para la humanización de un tramo de 900 metros de la carretera PO-316, correspondiente a la calle de Luis Antonio Mestre y cuya titularidad se ha traspasado al Concello.

En los últimos días se ha hablado largo y tendido de esta mejora, por cuanto es una vieja aspiración de O Grove y es uno de los ejemplos a los que alude el alcalde cuando habla de la disposición de la Xunta a colaborar con el gobierno local.

Aunque FARO DE VIGO ya desmenuzó este proyecto, puede recordarse que la Xunta financia el 65% de los 2,6 millones de euros que cuesta tan esperada transformación viaria, correspondiendo el 35% restante a la aportación que el Concello puede realizar gracias al apoyo de la Diputación.

«Pocas veces vi esta capacidad de dialogar y resolver problemas» José Cacabelos Rico, el alcalde socialista de O Grove, resalta que el desdoblamiento de la vía rápida y la humanización de la calle de Luis Antonio Mestre «son propuestas que nuestro gobierno lleva defendiendo mucho tiempo». Aunque también reconoce que ahora ven la luz «gracias a la colaboración e implicación de la conselleira y el presidente de la Xunta». «Tengo que reconocer, y así se lo trasladé personalmente a ambos –manifiesta el alcalde–, que con esta conselleira sí que tenemos la capacidad de reunirnos y dialogar, y en el momento en que eso ocurre y hay voluntad por ambas partes, siempre es posible llegar a a acuerdos, de ahí esas importantes obras que en breve se harán realidad». Considera el máximo mandatario meco que «es de agradecer el papel de María Martínez Allegue , porque al fin y al cabo la política se ejecuta con personas, y el talante de esas personas es fundamental». Una reflexión que lo lleva a posicionarse en relación a episodios pasados, en sus tiempos de guerra permanente con la Xunta. «Es cierto que se me había acusado de buscar el enfrentamiento permanente con la Xunta, y se está demostrando que en absoluto es así y que cuando hay voluntad por las dos partes, los proyectos importantes salen adelante». De ahí que insista en reconocer públicamente «la labor de esta conselleira y su voluntad por desarrollar proyectos importantes en O Grove, demostrando que no es cuestión de María Martínez Allegue o José Cacabelos, ni tampoco de Xunta o Concello; de lo que se trata es de pensar en los vecinos y trabajar conjuntamente, pues esto permite que sean ellos los que salen ganando». En resumen, el alcalde considera necesario «resaltar el trabajo de la conselleira en O Grove, pues en los casi dieciséis años que llevo como alcalde de este pueblo, pocas veces vi esta voluntad y esta capacidad de dialogar, resolver problemas y sacar adelante proyectos comunes».

Esta mejora cambiará para siempre la entrada a la villa meca, tal y como se destacó hace días en la presentación del proyecto, que corrió a cargo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del alcalde y la propia conselleira.

Una licenciada en Derecho y funcionaria de carrera de Administración local con habilitación de carácter nacional, que también está haciendo posible la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS) de Vilagarcía de Arousa. Es decir, el nuevo centro de salud de la avenida de A Mariña, en el que se invierten 19 millones de euros y que estará operativo el año que viene.

Alfonso Rueda en O Grove: una visita con mucha chicha política / Noé Parga

La representante autonómica destaca la relevancia de esta actuación, recordando que el nuevo edificio médico dispondrá de 17 consultas de medicina familiar y comunitaria, 17 de enfermería de adultos, cinco de pediatría, otras tantas de enfermería pediátrica, cinco más de docencia –para un centro con seis tutores de formación sanitaria–, dos consultas de farmacia, cuatro salas de técnicas, sala de aislamiento y una unidad de la mujer dotada con tres consultas y una sala de educación sanitaria.

Mejoras entre A Lanzada y Pedras Negras y aprobación del PXOM Aunque visiblemente agradecido por la colaboración recibida desde la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, el alcalde de O Grove aspira a más y ya lanza nuevos guantes a María Martínez Allegue, y así se lo hizo saber ya en persona. José Cacabelos esgrime que ahora hay que empezar a trabajar para acondicionar la carretera de titularidad autonómica PO-317, es decir el acceso oeste a San Vicente de O Grove. Una carretera que une el istmo de A Lanzada con Pedras Negras en la que se afrontará en breve desde el Concello la renovación del alumbrado público, con financiación a cargo del proyecto A Gastromeca. «Confiamos en que la Consellería de Infraestruturas nos ayude e intervenga para reponer las aceras, que están en muy mal estado, para mejorar el firme y para garantizar la seguridad de los peatones», proclama el alcalde meco. Quien también espera la ayuda de María Martínez Allegue y su equipo «para impulsar la construcción de vivienda pública en el terreno que hemos comprado a tal efecto en la avenida del Teniente Domínguez». Pero eso no es todo. Cacabelos apela a la misma línea de diálogo y colaboración que agradece y aplaude para buscar también el apoyo de la Consellería de Infraestruturas y su titular para el ansiado Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), al que tras varias décadas dando tumbos y saltando de cajón en cajón, ya solo parecen quedar por delante pequeños flecos. «Confío y deseo que la línea de colaboración se mantenga y que en cuanto tengamos el informe definitivo de Costas, la conselleira nos ayude a agilizar los trámites lo máximo posible para que podamos proceder cuanto antes a la aprobación definitiva del documento urbanístico», sentencia.

Sin olvidar que se amplían los servicios de fisioterapia, con dos consultas, y la unidad de salud bucodental con dos de odontología y dos de higienista. Como también se incrementan los espacios del área de Urgencias del Punto de Atención Continuada (PAC).

El departamento de la exsecretaria-interventora del Ayuntamiento de Lousame, exsecretaria en los Ayuntamientos de Tui y Mos y extesorera en el de Marín, también de hace cargo de la conservación de carreteras en la comarca de O Salnés y los municipios del Ullán.

La maqueta del futuro centro de salud. / FdV

A este respecto, puede citarse, dentro de los planes de conservación de carreteras, el refuerzo del firme en la PO-308, PO-307, PO-550, PO-226 y PO-303, a su paso por localidades como Poio, Cambados, Vilanova, A Illa, Sanxenxo, O Grove, Ribadumia, Cuntis, Moraña y Barro.

Junto a esta importante inversión, valorada en 3,3 millones de euros, Martínez Allegue hace hincapié en la redacción del proyecto de obra para el inminente refuerzo del firme en la VG-4.3, la carretera PO-299, la PO-301, PO-302, PO-306, PO-504, PO-530 y la transitada PO-548, que une Pontecesures como Vilagarcía.

Quiere esto decir que, con 3 millones de euros más, se renovará la capa de rodadura en vías de circulación vitales en Concellos como A Illa de Arousa, Vilanova, Vilagarcía, Cambados y Sanxenxo.

Así presentó Alfonso Rueda una inversión de 40 millones de euros que beneficia directamente a O Grove y Sanxenxo. / Iñaki Abella

No son estas, ni mucho menos, las únicas mejoras introducidas en la red viaria de la comarca, pues está en marcha un plan de refuerzo del firme en la PO-548, VG-4.2, PO-224, PO-223, PO-305 y PO-316, con un coste aproximado de 2,1 millones de euros.

Una tarea con un plazo de ejecución de 6 meses que se lleva a cabo desde Vilagarcía y Pontevedra hasta Caldas de Reis, Cambados y O Grove, pasando por Pontecesures, Ribadumia y Valga.

En este mismo apartado inversor dedicado a las vías de circulación cabe aludir, igualmente, a la licitación –ya en marcha– para hacer realidad la senda anexa a la PO-548 en el Concello de Valga, cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el día 12.

María Martínez Allegue, que entre 2010 y 2015 fue directora general de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), y que entre 2015 y 2023 ejerció como jefa de área provincial del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS) en Pontevedra, también está detrás de las obras de conexión de un vial de la concentración parcelaria de Vilanova con las carreteras PO-531 y PO-301.

En este caso con un presupuesto de 900.000 euros y la intención de que las obras, ya adjudicadas , «comiencen en los próximo días».

Especialmente volcada con la comarca, la titular de Infraestruturas, que lo es desde 2024 –y que previamente había ejercido como jefa territorial del departamento en Pontevedra–, recuerda que en la presente legislatura «la Xunta también puso en marcha –por valor de 540.000 euros– un aparcamiento disuasorio de 77 plazas en Ribadumia», localizado cerca del núcleo de Barrantes, en el entorno de la Autovía do Salnés.

Y tampoco se olvida de que la Xunta «iniciará próximamente» las obras de mejora del drenaje de las carreteras PO-550 y PO-504, en Meaño y Sanxenxo.

Se invertirán en ello unos 520.000 euros, «para que esa red de drenaje funcione de forma independiente de la red de saneamiento en su zona más próxima a la ría de Arousa».

Vivenda

Lo expuesto hasta aquí es una parte del trabajo de la consellería vinculado al área de Infraestruturas. Pero hay otra parte tanto o más importante, sobre todo en los tiempos que corren, como es la de Vivenda.

En este caso, el departamento de María Martínez Allegue destaca las diez viviendas públicas previstas en una parcela cedida en Marxión por el Concello de Vilagarcía y el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del ámbito de As Carolinas, en el que construir 350 viviendas, el 80% de ellas protegidas.

Además de aludir a estas dos líneas de acción, ambas con el proyecto en fase de redacción, Vivenda se refiere a las 65 viviendas de protección previstas en suelos cedidos por el Concello de Sanxenxo.

Se trata de 25 en Noalla, con la redacción del proyecto, dirección de obra y construcción en fase de licitación, para un presupuesto de 6,8 millones de euros, y de 40 viviendas en la Rúa das Cunchas destinadas alquiler accesible para menores de 36 años.