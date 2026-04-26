Herido grave un hombre de 77 años al ser arrollado por su propio tractor en Vilagarcía

Un vecino de Vilanova de Arousa resultó herido de gravedad este sábado por la tarde tras sufrir un atropello con su propio tractor. El hombre, de 77 años, circulaba por Aralde, que pertenece al Ayuntamiento de Vilagarcía, y en un momento dado el vehículo se salió de la carretera al introducir el conductor la rueda derecha del mismo en una cuneta en tierra.

Al perder el control del volante, el hombre se fue al suelo, y se vio arrollado por su propio vehículo. Acudieron al punto una dotación de la Policía Local de Vilagarcía y la ambulancia medicalizada del 061, que trasladó al herido al Hospital con pronóstico reservado.

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El accidente se produjo sobre las 18.00 horas en el entorno de la escuela infantil. Ya durante la jornada del domingo, los agentes de la policía municipal vilagarciana detuvieron a un hombre por violencia de género.