El Camiño do Litoral de la Xunta atraviesa O Salnés con siete etapas y más de 165 km

La aspiración de contar con una senda litoral que conectara toda la comarca de O Salnés es una aspiración compartida por muchos desde hace años y que ha ido ganando tramos y recibiendo un gran impulso con las rutas xacobeas de la Variante Espiritual do Camiño de Santiago y la Ruta del Padre Sarmiento, fundadas desde la Mancomunidade hace una década y hoy muy consolidadas. Pero ahora, con el Camiño do Litoral que promueve la Xunta entre Ribadeo y Tui recibe un espaldarazo, aunque, debido a la orografía hay una importante cantidad de tramos que discurren por el interior, aunque buscando también algunos recursos de interés que no estén a demasiada distancia.

El propósito de la Consellería do Medio Ambiente es que la señalización que guiará a los caminantes entre en funcionamiento este mismo verano y por ello está en la última fase de contratación de este equipamiento con un modelo uniformado. De las 53 etapas existentes, siete atravesarán el territorio saliniense y del Ullán, sumando algo más de 165 kilómetros de recorrido. Se trata de algo más de un 10% de todo el gallego, que suma 1.390 kilómetros.

La primera etapa que compete a O Salnés toca Catoira, entrando por el puente interprovincial y visitando las Torres de Oeste y su área de influencia adentrándose en el municipio hasta coger el Camiño Real por Abalo, un proyecto que el Concelllo de esta localidad está poniendo en valor. Desde ahí se aleja de la costa aunque con lugares de vista privilegiada para ir hacia Vilagarcía por Bamio y salir en la rotonda del puerto de Carril, frente a Cortegada.

Desde este punto sigue la costa urbana vilagarciana discurriendo por la playa de A Concha y así hasta cruzar el parque Miguel Hernández y retomar otro tramo interior que lo lleva al Convento de Vista Alegre y al Castro Alobre. para salir en Valle-Inclán y recorrer Vilaxoán hasta que se adentra nuevamente en carretera para tomar la zona de Vista Real hasta la carretera de As Sinas. Luego continúa aprovechando el paseo marítimo urbano y la pasarela peatonal hacia O Terrón, lo cual permite no perder de vista el mar hacia A Illa, donde también hay grandes tramos fieles al espíritu de la iniciativa autonómica.

De Rianxo a Vilagarcía es una etapa y luego de esta ciudad hasta el municipio isleño es otra, siendo la más corta de las seis con poco más de 18 kilómetros. Son la 39 y 40, respectivamente, del trazado total y la siguiente es la de A Illa-Cambados, donde se aprovecha en gran medida otro reciente proyecto ejecutado por el Ayuntamiento vilanovés, la senda de Rego do Alcalde para llegar a la zona de Tragove.

En este punto cambadés el Camiño do Litoral de Galicia se adentra en varias ocasiones hacia el interior de esta aldea para luego acabar desembocando en el Muíño da Seca y continuar por todo el paseo marítimo urbano hasta la playa de A Mouta, en San Tomé, donde se puede contemplar la Torre de San Sadurniño, siendo uno de los recorridos que más aporta en patrimonio inmueble, aunque en otros ámbitos, el paso por O Salnés suma, en general, importantes tantos zonas de valor ambiental y paisajístico.

La etapa más larga

Luego vuelve a distanciarse de la costa para ir hacia el puente del Umia, en la carretera hacia Dena (Meaño), bajando luego hacia el núcleo de Os Quintáns donde el visitante tendrá opciones como visitar la Fundación Manolo Paz siguiendo todo el litoral cambadés perteneciente a la parroquia de Castrelo hasta llegar a ensenada de Dena (Meaño), permitiendo disfrutar de otros elementos patrimoniales como las telleiras. El área de Os Pasales en la que el ayuntamiento meañés ha realizado diferentes acciones de mejora se mantiene dentro de esta etapa, la 41, que termina en San Vicente do Mar recorriendo A Lanzada.

Desde aquí y para conocer otros parajes de O Grove se ha creado una específica, la 42, de casi 19 kilómetros y que, entre otras cosas, permite ver el yacimiento de Adro Vello, la singularidad de A Illa da Toxa o el monte Siradella.

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Luego, el Camiño do Litoral marca la última etapa cien por cien saliniense y la más larga de todas con casi 28 kilómetros. Es la 43 y va de O Grove a Sanxenxo, que se adentra en el yacimiento y la ermita de A Lanzada y sigue un trayecto muy costero hasta entrar en Portonovo, siguiendo por el litoral urbano de este municipio y sus miradores hacia la ría de Pontevedra poniéndole fin en Silgar. El resto de esta etapa ya está pensada con meta en Pontevedra y recorre el resto de parajes de interés entre esta villa de O Salnés y Poio.