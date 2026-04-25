Vilagarcía y O Grove activan nuevos planes de empleo

El Concello de Vilagarcía ha presentado a la Xunta un nuevo proyecto del programa Labora Xove para formar a 16 jóvenes desempleados en socorrismo acuático y jardinería. La iniciativa, dirigida a mayores de 18 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, combina durante doce meses clases teóricas y práctica laboral en servicios municipales, con contrato con la administración local.

Para desarrollarlo, Ravella solicita una subvención de 517.539 euros, que completará con 66.582 euros. Los alumnos de socorrismo apoyarán al servicio de Emergencias en playas, rescates y competiciones acuáticas, mientras que los de jardinería realizarán tareas de conservación de zonas verdes y espacios naturales. «El objetivo es mejorar la empleabilidad juvenil», señalan desde el Concello. Quienes superen la formación obtendrán certificados de profesionalidad.

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La propuesta queda pendiente de resolución autonómica. También O Grove activará empleo municipal con la contratación de 17 personas desempleadas a través del Plan +Provincia 2026 de la Deputación, para reforzar limpieza, jardinería, obras, conducción y animación sociocultural.