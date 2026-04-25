Formación laboral
Vilagarcía y O Grove activan nuevos planes de empleo
Labora Xove formará a 16 jóvenes en socorrismo y jardinería | O Grove contratará a 17 desempleados con el Plan +Provincia
El Concello de Vilagarcía ha presentado a la Xunta un nuevo proyecto del programa Labora Xove para formar a 16 jóvenes desempleados en socorrismo acuático y jardinería. La iniciativa, dirigida a mayores de 18 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, combina durante doce meses clases teóricas y práctica laboral en servicios municipales, con contrato con la administración local.
Para desarrollarlo, Ravella solicita una subvención de 517.539 euros, que completará con 66.582 euros. Los alumnos de socorrismo apoyarán al servicio de Emergencias en playas, rescates y competiciones acuáticas, mientras que los de jardinería realizarán tareas de conservación de zonas verdes y espacios naturales. «El objetivo es mejorar la empleabilidad juvenil», señalan desde el Concello. Quienes superen la formación obtendrán certificados de profesionalidad.
La propuesta queda pendiente de resolución autonómica. También O Grove activará empleo municipal con la contratación de 17 personas desempleadas a través del Plan +Provincia 2026 de la Deputación, para reforzar limpieza, jardinería, obras, conducción y animación sociocultural.
- Una familia británica ofrece casi 69.000 euros al año por cuidar de su perro y vivir en su finca
- Laureano, el residente que cultiva el huerto y cuida el jardín del geriátrico: «Aquí sinto paz e pasa o tempo»
- Herido muy grave un motorista en Vilanova
- Cinco psicólogos empiezan a pasar consulta en centros de salud y serán 29 en 2030 para cubrir toda el área de Vigo
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Ya en vigor: los propietarios gallegos no pueden exigir dos meses de fianza por el alquiler de una vivienda
- Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y no se paró
- El armador vigués del «Simione», interceptado con casi 3.000 kilos de cocaína: «No hay nada que me enlace con la droga»